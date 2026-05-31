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पूर्वांचल के लिए खुशखबरी! रामगढ़ताल की तर्ज पर चमक उठा चिलुआताल, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जून को 20 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से विकसित किए गए चिलुआताल पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे. इसे रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित किया गया है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 31, 2026, 06:20 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को जल्द ही एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल की सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जून को 20 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से विकसित किए गए चिलुआताल पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे. रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित किया गया चिलुआताल अब पर्यटन, मनोरंजन और रोजगार का नया केंद्र बनने जा रहा है. यहां बोटिंग से लेकर मॉर्निंग वॉक, फूड स्टॉल और आकर्षक घाटों की सुविधा पर्यटकों को मिलेगी. 

20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया चिलुआताल 
गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित चिलुआताल अब अपनी नई पहचान के साथ पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है. वर्षों तक उपेक्षित रहा यह ताल अब योगी सरकार की पहल से एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जून को 20 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से कराए गए इसके पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे. 

चिलुआताल में होंगी ये सुविधाएं 
जिस तरह रामगढ़ताल का कायाकल्प कर उसे गोरखपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया, उसी तर्ज पर अब चिलुआताल को भी विकसित किया गया है. पर्यटन विभाग के अनुसार, यहां पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक निर्माण कार्य कराए गए हैं. परियोजना के तहत 570 मीटर लंबा पाथवे, घाट की सीढ़ियां, ताल किनारे रेलिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग सड़क, सीसी रोड, बैठने के लिए बेंच, 400 मीटर एप्रोच रोड, 500 मीटर साइड वॉल और नाली निर्माण कराया गया है. इसके अलावा भव्य प्रवेश द्वार, स्टोन पिचिंग, दुकानें और टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण भी किया गया है.

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रामगढ़ताल की तरह बोटिंग की सुविधा 
चिलुआताल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां भी रामगढ़ताल की तरह बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाओं के बीच लोग नौका विहार का आनंद ले सकेंगे. सुबह और शाम टहलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है. यह परियोजना सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आई है. यहां सात दुकानें तैयार की गई हैं, जहां स्थानीय लोग अपने व्यवसाय के माध्यम से आय अर्जित कर सकेंगे. इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. 

चिलुआताल शहर की नई पहचान बनेगा 
उप निदेशक पर्यटन राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार का मानना है कि चिलुआताल का विकास गोरखपुर के पर्यटन मानचित्र को और मजबूत करेगा. रामगढ़ताल के बाद अब चिलुआताल भी शहर की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रहा है. इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को बेहतर मनोरंजन स्थल मिलेगा, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी एक नया आकर्षण केंद्र मिलेगा. 

पर्यटन के विकास को पंख लगेगा
20 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित चिलुआताल अब गोरखपुर के पर्यटन विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने वाले लोकार्पण के बाद यह स्थल पर्यटन, मनोरंजन और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बनेगा. देखना होगा कि रामगढ़ताल की तरह चिलुआताल भी आने वाले समय में पर्यटकों की पहली पसंद बन पाता है या नहीं?.

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