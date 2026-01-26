सीएम सिटी होगा जाम मुक्त! रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बढ़ाएंगे शहर की रफ्तार

CM Yogi in Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर आज देर शाम गोरखपुर पहुंच गए हैं. सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही महायोगी गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज का दर्शन–पूजन किया. मुख्यमंत्री कल यानी मंगलवार 27 जनवरी को गोरखपुरवासियों को यातायात सुगमता की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं.

दो दिन गोरखपुर रहेंगे सीएम योगी

एक ही दिन में वे शहर के दो अहम प्रोजेक्ट नकहा रेल ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे. इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से गोरखपुर शहर को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है.

नकहा रेल ओवरब्रिज की सौगात देंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 27 जनवरी को बरगदवा चौराहे स्थित नकहा रेल ओवरब्रिज और खजांची चौराहे पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे. नकहा जंगल और मानीराम रेलवे स्टेशन के बीच स्थित समपार संख्या 5-ए पर बने इस रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण 152 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से किया गया है. करीब 1092 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को स्थायी राहत मिलेगी. इसके साथ ही गोरखपुर महानगर के उत्तरी हिस्से की यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी.

605 मीटर लंबा फ्लाईओवर

यह ओवरब्रिज मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा. वहीं, खजांची चौराहे पर निर्मित 605 मीटर लंबा फ्लाईओवर लगभग 96 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है. यह फ्लाईओवर जेल बाईपास को स्पोर्ट्स कॉलेज रोड से सीधे जोड़ता है जिससे कौवाबाग, खजांची चौराहा, फर्टिलाइजर कारखाना और सोनौली रोड की ओर जाने वाला यातायात अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो जाएगा.

विकास की नई सौगात लेकर आया

बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 दिसंबर को गोरखनाथ रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण कर चुके हैं. लगातार हो रहे इन विकास कार्यों से गोरखपुर शहर को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज यातायात व्यवस्था मिलने जा रही है. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा गोरखपुर के लिए विकास की नई सौगात लेकर आया है. नकहा ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर के चालू होने से शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी और आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान होगा.

