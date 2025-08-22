गोरखपुर में जरूरतमंदों को सीएम योगी का तोहफा! सरकार ने आसान किया शादी-ब्याह का इंतजाम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2892310
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में जरूरतमंदों को सीएम योगी का तोहफा! सरकार ने आसान किया शादी-ब्याह का इंतजाम

Gorakhpur News: सीएम योगी आदित्‍यनाथ गोरखपुर वालों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. गोरखपुर में जरूरतमंदों को बेटे-बेटियों की शादी के लिए महंगे-महंंगे होटल, रिसॉर्ट और मैरिज हॉल के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी.     

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Gorakhpur News: गोरखपुर वालों के लिए अच्‍छी खबर है. जरूरतमंदों को बेटे-बेटियों की शादी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. योगी सरकार गोरखपुर में शादी-विवाह जैसे शुभ कामों के लिए दो नए कन्‍वेंशन सेंटर की सौगात देने जा रही है. सीएम योगी आदित्‍यनाथ 23 अगस्‍त को दो नए कन्‍वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे. 

शादी-विवाह जैसे शुभ कामों में होगा इस्‍तेमाल
शादी-विवाह में मैरिज हॉल, रिसॉर्ट और होटल बुक करने में सबसे ज्‍यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. यूपी में योगी आदित्‍यनाथ ने दो साल पहले अल्‍प और मध्‍यम आय वर्ग के लोगों को मांगलिक कार्यक्रमों को उनके बजट के अनुसार शानदार बनाने के लिए कल्‍याण मंडपम (कन्‍वेंशन सेंटर) का विजन दिया था. गोरखपुर में अभी तक दो कन्‍वेंशन सेंटर थे. अब दो और नये बनकर तैयार हो गए हैं. 

दो नये कन्‍वेंशन सेंटर की सौगात 
सीएम योगी आदित्‍यनाथ शनिवार को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह मानबेला और राप्तीनगर विस्तार में बने दो नए कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे. कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी. 

मानबेला में 1500 वर्गमीटर में फैला है कन्‍वेंशन सेंटर
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने बाबा गंभीरनाथ नगर वार्ड के मानबेला में 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का निर्माण कराया है. इसका निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि से कराया गया है. जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि मानबेला के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 10 जून 2024 से शुरू हुआ था और इसे तय समय सीमा से पहले ही तैयार कर लिया गया. दो तलों में निर्मित इस भवन को बनाने में 2 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आई है. 

250 लोगों के बैठने की क्षमता 
मानबेला के कल्याण मंडपम में 250 व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रमों (विवाह, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक उत्सव आदि) का आयोजन किया जा सकता है. कल्याण मंडपम में एक बड़े हाल के साथ किचन, स्टोर, चेंजिंग रूम तथा दोनों तलों पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है. 

राप्‍तीनगर विस्‍तार में दो मंजिला कन्‍वेंशन सेंटर 
इसके अलावा राप्तीनगर विस्तार क्षेत्र के टोला पीरू शहीद में भी 450 वर्गमीटर भूमि पर जीडीए ने करीब 85 लाख रुपये की लागत से कन्वेंशन सेंटर (कल्याण मंडपम) का निर्माण किया गया है. यह कल्याण मंडपम भी दो तलों में निर्मित है. इसमें 125 व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं. इसमें भूतल पर एक बड़ा मल्टीपर्पज हॉल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, प्रथम तल पर दो रूम, बरामदा और ओपन टैरेस भी है. 

यह भी पढ़ें : Gorakhpur News: पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात, 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचेगा फ्री गैस कनेक्शन, गोरखपुर से होगी शुरुआत

यह भी पढ़ें :  Gorakhpur Rain Alert:अब दिन हो या रात, गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी भयंकर बरसात, IMD की भविष्यवाणी ने फिर डराया

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में जरूरतमंदों को सीएम योगी का तोहफा! आसान किया शादी-ब्याह का इंतजाम
Lucknow latest news
मेट्रो के बाद अब वंदे भारत भी चलेगी बिना ड्राइवर? लखनऊ में बना हाईटेक AI सेल
Saharanpur news
भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद....इमरान मसूद ने सरकार पर बोला हमला
Dulha Dulhan News
जमानत पर छूटा.. तीसरी बार बना दूल्हा, पहली ही रात दुल्हन की स्कूटी लेकर चंपत
prayagraj latest news
आपकी ड्राइविंग कितनी फिट? यूपी के इस शहर में शुरू हुआ AI बेस्ड DL लेने का टेस्ट
Sonbhadra News
6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने की हैवानियत, बच्ची की हालत गंभीर
Bijnor News
रेलवे ट्रैक पार करते हुए 'मौत' से टक्कर, तड़प-तड़प कर दो किशोरों की मौत
Brij Bhushan Sharan Singh
‘मैं मानता हूं बयान गलत था..’ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों देनी पड़ी सफाई?
Mathura News
अनिरुद्धाचार्य के बोल से मचा तूफान.. लिव-इन रिलेशन को बताया कुत्ते-बिल्ली जैसा
Road Accident in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
;