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ऊंची दुकान फीका पकवान! गोरखपुर के नामी रेस्टोरेंट में बिरयानी में निकला कॉकरोच तो जड़ा ताला

Gorakhpur News: गोरखपुर के एक नामी रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने लोग पहुंच थे. इस दौरान बिरयानी की प्लेट में कॉकरोच देखकर ग्राहक भड़क गए. लोगों ने जमकर हंगामा किया.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:19 PM IST
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City Mall Barbeque Nation Restaurant
City Mall Barbeque Nation Restaurant

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: शहर के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित सिटी मॉल के Barbeque Nation रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चिकन बिरयानी की प्लेट में कॉकरोच मिलने से ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा. बर्थडे पार्टी के दौरान हुई इस घटना ने रेस्टोरेंट की साफ-सफाई और फूड सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिकायत मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

यह है पूरा मामला 
यह पूरा मामला बुधवार शाम का है, जब पीपीगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष सचिन वर्मा अपने मित्र के बेटे का जन्मदिन मनाने सिटी मॉल स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. करीब 20 लोग पार्टी में शामिल थे. इसी दौरान जब मेहमानों को चिकन बिरयानी परोसी गई तो एक प्लेट में कॉकरोच दिखाई दिया. 

ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा 
कॉकरोच देखते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया. इसके बाद तुरंत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई. सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने चिकन बिरयानी के साथ-साथ बेसन और काजू के नमूने भी जांच के लिए एकत्र किए. निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में गंदगी भी पाई गई. 

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रेस्टारेंट को नोटिस जारी 
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद टीम को मौके पर भेजा गया. जांच में गंदगी मिली है. रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया गया है. सभी कमियां दूर करने के बाद ही दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी स्वच्छता मानकों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक रेस्टोरेंट बंद रहेगा. इस घटना के बाद शहर के लोगों में बाहर खाने को लेकर चिंता बढ़ गई है. सवाल ये है कि आखिर बड़े रेस्टोरेंट्स में भी अगर खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई का ये हाल है. तो आम लोगों की सेहत कितनी सुरक्षित है?. 

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