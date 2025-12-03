Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3026996
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में फिर बदलेगा मौसम! देवरिया से काशी तक 24 घंटे में तेजी से लुढ़केगा पारा; ठंड को लेकर भयंकर अपडेट

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यहां तेजी से तापमान में गिरावट आ सकती है. जिससे ठंड लोगों की कंपकंपी छुड़ा देगी. ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur Weather Update
Gorakhpur Weather Update

Gorakhpur Weather Today: उत्तर प्रदेश में अब ठीकठीक ठंड पड़ने लगी है. बेशक दिन में चटक धूप खिल रही है, लेकिन रात होते ही ठंड लोगों की कंपकंपी छुड़ा देती है. इस बीच मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर नई भविष्यवाणी कर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में तेजी से तापमान में गिरावट आएगी. हालांकि, प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी में अगले 24 घंटे के अंदर तापमान में भारी गिरावट आ सकती है. जिससे शीतलहर का असर दिखाई देगा. इस दौरान पूर्वी यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी असर दिखाई देगा. जो जिले कोहरे की चादर से ढके दिखेगें, उनमें वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर शामिल हैं. अगले 24 घंटे बाद अलग-अलग जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा.

पड़ने वाली है कड़ाकी की ठंड
आज वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में पूरे दिन मौसम शुष्क रहेगा. ऐसे में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा दिखाई दिया. ऐसे ही 6, 7 और 8 दिसंबर को भी इन जिलों में मौसम जस का तस बना रहेगा. घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. हालांकि, अगर ऐसे ही तापमान में गिरावट आई तो जल्द ही कोल्ड वेव का असर इन जिलों में दिखाई देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है. जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यूपी का तापमान लुढ़केगा. ऐसे में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. जिसके चलते ठंड और कोहरा दोनो बढ़ेगा.

कैसा रहेगा तापमान का हाल?
अब अगर तापमान की बात करें तो वाराणसी में आज 26.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. वहीं, सोमवार को 26.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है. इसके अलावा गोरखपुर में आज 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. जबकि, गुरुवार को 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है. पूरे दिन गोरखपुर का पारा 18.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: UP Cold Wave Alert: यूपी में ठंड का 'डेंजर ज़ोन' एक्टिव! अयोध्या में गलन वाली सर्दी से छूट रही कंपकंपी, IMD का टेंशन वाला अलर्ट!

TAGS

cold wave grips upGorakhpur Cold Wave AlertGorakhpur Weather UpdateGorakhpur Winter Alertup weather update

Trending news

sir in up
मेरठ में SIR काम के बोझ से टूटा सिंचाई विभाग का कर्मचारी, खाया जहर, हालत नाजुक
Allahabad High Court
सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा SC-ST आरक्षण का लाभ,धर्म बदलकर कर गए तो नहीं मिलेगा फायदा-HC
BHU Student Clash
BHU में आधी रात भारी बवाल,सुरक्षाकर्मी-छात्रों के बीच पत्थरबाजी,100 से ज्यादा घायल
Uttarakhand Cold Wave Alert
चार दिसंबर से मौसम मचाएगा हाहाकार, बारिश-बर्फबारी के आसार! 4 धाम में पारा माइनस 12°C
UP Rain Alert
UP में ठंड का डेंजर ज़ोन एक्टिव! अयोध्या में गलन वाली सर्दी,IMD का टेंशन वाला अलर्ट!
Birth Anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji
क्या UP में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर रहेगी छुट्टी? योगी सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन
Varanasi latest news
कौन हैं 19 वर्षीय देवव्रत? 2000 मंत्रों का किया दंडकर्म पारायणम, PM और CM भी मुरीद
Varanasi latest news
काशी–तमिल संगमम 4.0 का शंखनाद: गंगा के घाटों पर दिखा' मिनी तमिलनाडु'
Mathura News
राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज से पूछा ऐसा सवाल, गूंज उठे हंसी के ठहाके
Lucknow Weather Update
लखनऊ का AQI 300 के करीब, सांस लेना मुश्किल, मौसम विभाग का सर्दी पर बड़ा अलर्ट जारी