Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बलरामपुर में SH-158 फोरलेन परियोजना पर बढ़ा विवाद, सड़क चौड़ीकरण में पारदर्शिता को लेकर भू-स्वामियों में आक्रोश

Balrampur News: बलरामपुर में हर्रैया चौराहा से सिरिया नाला तक प्रस्तावित SH-158 फोरलेन और ओवरब्रिज परियोजना के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय भू-स्वामियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:33 PM IST
Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में हर्रैया चौराहा से सिरिया नाला तक प्रस्तावित SH-158 फोरलेन और ओवरब्रिज परियोजना के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय भू-स्वामियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. प्रभावित परिवारों ने सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और Right of Way (ROW) को लेकर अस्पष्टता का आरोप लगाया है.

पूरी जानकारी 
इस परियोजना के अलग-अलग हिस्सों में ROW की चौड़ाई अलग-अलग बताई जा रही है. कहीं इसे 9 मीटर, कहीं 13 मीटर और कुछ स्थानों पर 15 मीटर बताया गया है. इसके बावजूद कई स्थानों पर एक समान 15 मीटर मानते हुए लोगों की संपत्तियों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जा रहा है, जिससे लोगों में भ्रम और असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है.

मुआवजा और बैनामे को लेकर उठे प्रश्न
भू-स्वामियों से सहमति के आधार पर भुगतान कर उनकी जमीन का विधिवत बैनामा कराया गया है, जबकि अन्य लोगों को उसी प्रकार की जमीन होने के बावजूद अतिक्रमणकारी बताकर हटाने की चेतावनी दी जा रही है. लोगों का सवाल है कि यदि जमीन अतिक्रमण थी, तो उसका बैनामा कैसे संभव हुआ, और यदि वह निजी भूमि थी, तो समान परिस्थितियों में अन्य लोगों को अतिक्रमणकारी क्यों माना जा रहा है. 

अधिसूचना और नोटिस नहीं मिलने का आरोप
स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण से संबंधित गजट अधिसूचना, मुआवजा निर्धारण की गणना, अवार्ड की प्रति या विधिवत नोटिस उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर नोटिस दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है. 

पारदर्शिता और समान प्रक्रिया की मांग
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि स्वीकृत ROW का आधिकारिक मानचित्र सार्वजनिक किया जाए और अधिग्रहण व मुआवजा प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। लोगों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी और सभी के लिए समान रूप से लागू हो।

