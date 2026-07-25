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शादी की रजामंदी, लेकिन 'आर्थिक तंगी' ने रोकी राह...प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. हादसा कोतवाली क्षेत्र के सरैया रेलवे क्रासिंग के पास देर रात हुआ.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 25, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:50 AM IST
शादी की रजामंदी, लेकिन 'आर्थिक तंगी' ने रोकी राह...प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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