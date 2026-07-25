शादी की रजामंदी, लेकिन 'आर्थिक तंगी' ने रोकी राह...प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

शुक्रवार दोपहर बिना बताए निकले थे घर से

शुक्रवार दोपहर दोनों प्रेमी युगल अपने-अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गए थे. देर रात परिजनों को घटना की सूचना मिली, जिससे दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. मृतक युवती की मां का कहना है कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ही शादी में देरी हो रही थी.