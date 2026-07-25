शादी की रजामंदी, लेकिन 'आर्थिक तंगी' ने रोकी राह...प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

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संतकबीरनगर/नीरज त्रिपाठी: संतकबीरनगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया रेलवे क्रासिंग के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहाँ एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच-पड़ताल में जुट गई है.
शादी की रजामंदी, लेकिन 'आर्थिक तंगी' ने रोकी राह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जबकि युवती संतकबीरनगर जिले के ही बखिरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. दोनों के बीच बीते एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधना चाहते थे.
बताया जा रहा है कि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे और शादी के लिए पूरी तरह सहमत थे. हालांकि, लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिजन शादी को कुछ वर्ष टालना चाहते थे.
शुक्रवार दोपहर बिना बताए निकले थे घर से
शुक्रवार दोपहर दोनों प्रेमी युगल अपने-अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गए थे. देर रात परिजनों को घटना की सूचना मिली, जिससे दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. मृतक युवती की मां का कहना है कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ही शादी में देरी हो रही थी.
अधिकारी का बयान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.- प्रियम राज शेखर पांडेय, सीओ (क्षेत्राधिकारी)
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