Gorakhpur News: प्लेटफॉर्म पर हंसकर बात कर रहा था प्रेमी जोड़ा...ट्रेन आई और एक-दूसरे का हाथ थाम लगाई मौत की छलांग

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. पिपराइच रेलवे स्टेशन पर देर रात प्रेमी जोड़े ने एक-दूसरे का हाथ थामकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. दोनों के शव देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शायद समाज या परिवार के डर ने उन्हें यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

ट्रेन के आते ही उठाया खतरनाक कदम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों देर रात तक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातें कर रहे थे. जैसे ही ट्रेन आई... दोनों अचानक उठे... और हाथ पकड़कर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी. ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.

दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध

युवक की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी 21 वर्षीय विश्वकर्मा कुमार के रूप में हुई है जो हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था और दिवाली पर घर आया था. वहीं मृतका 18 साल की युवती कस्बे की ही एक कपड़ा की दुकान में काम करती थी. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. सोमवार शाम युवती दुकान से निकलकर विश्वकर्मा से मिलने स्टेशन पहुंची थी. दोनों के बीच क्या बात हुई फिलहाल ये कोई नहीं जानता लेकिन कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मई में थी युवती की शादी

वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवती की मां का कहना है कि मई में उसकी शादी तय थी. वहीं लड़के की मां बेटे की मौत की खबर सुनकर बार-बार बेहोश हो जा रही हैं। और इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.