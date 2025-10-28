Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2978263
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: प्लेटफॉर्म पर हंसकर बात कर रहा था प्रेमी जोड़ा...ट्रेन आई और एक-दूसरे का हाथ थाम लगाई मौत की छलांग

Gorakhpur News: सोमवार की देर रात एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी.  दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे जीवन की आखिरी सांस ली... और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gorakhpur news
gorakhpur news

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. पिपराइच रेलवे स्टेशन पर देर रात प्रेमी जोड़े ने एक-दूसरे का हाथ थामकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. दोनों के शव देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शायद समाज या परिवार के डर ने उन्हें यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

ट्रेन के आते ही उठाया खतरनाक कदम
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों देर रात तक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातें कर रहे थे. जैसे ही ट्रेन आई... दोनों अचानक उठे... और हाथ पकड़कर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी. ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.  घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.

 दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध 
युवक की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी 21 वर्षीय विश्वकर्मा कुमार के रूप में हुई है जो हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था और दिवाली पर घर आया था. वहीं मृतका 18 साल की युवती कस्बे की ही एक कपड़ा की दुकान में काम करती थी. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. सोमवार शाम युवती दुकान से निकलकर विश्वकर्मा से मिलने स्टेशन पहुंची थी. दोनों के बीच क्या बात हुई फिलहाल ये कोई नहीं जानता लेकिन कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मई में थी युवती की शादी
वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवती की मां का कहना है कि मई में उसकी शादी तय थी.  वहीं लड़के की मां बेटे की मौत की खबर सुनकर बार-बार बेहोश हो जा रही हैं। और इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है. 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

TAGS

Gorakhpurhindi newsLove affair needlove couple suicide

Trending news

UP News
यूपी में बन सकता है एक और जिला, तीन तहसीलों को मिलाकर बनेगा ‘कल्याण सिंह नगर’!
Mathura News
बारिश में भी नहीं डिगी श्रद्धा, राधा रानी की छवि के साथ प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा
Sambhal news
रेड में चौंकाने वाला खुलासा! आंख के अस्पताल में हो रही थी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी
Jaunpur
जौनपुर में बड़ा हादसा, छठ पूजा देखने गया किशोर गोमती नदी में डूबा, मचा कोहराम
Ayodhya news
25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?
hardoi encounter
हरदोई में हिस्ट्रीशीटर बदमाश का हाफ एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी गोली लगने से घायल
sultanpur news
सुल्तानपुर में एक रात में 2 एनकाउंटर,5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली
chandauli accident
अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे किनारे जा रहे 3 लोगों को कुचला, मासूम समेत तीनों की मौत
Sambhal news
संभल पर फिल्म बनाने की कोशिश की तो बम से उड़ा दिया जाएगा,प्रोड्यूसर को मारने की धमकी
uttarakhand rain alert
सुबह के समय ठिठुरन,पहाड़ों पर और गिरेगा पारा, चंपावत समेत इन जिलों में बारिश के आसार