Gorakhpur News: बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893217
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक ऐसा वीडिया सामने आया जिसको देखकर या उसके बारे में सुनकर सभी हैरान हैं. बाइक पर सवार एक कपल  रामगढ़ताल रोड पर रोमांस करता हुआ दिख रहा है. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gorakhpur news
gorakhpur news

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहाँ रामगढ़ताल रोड पर एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है.  दोनों चलती बाइक पर एक-दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दे रहे. इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए. इस कपल का वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  वहीं यूपी पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए गोरखपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं.

 रामगढ़ताल नौकायन रोड पर अजब नजारा
गोरखपुर महानगर के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल रामगढ़ताल नौकायन रोड पर दिन का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर उल्टे साइड में बैठी हुई है.  लड़की ने युवक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा है. लड़की के पैर पीछे की सीट तक फैले हुए हैं.  बाइक रफ्तार से दौड़ रही है और दोनों आपस में हंसी मजाक और रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद परिवार और बच्चे भी इस नजारे को देख रहे थे. 

“अब यही दिन देखना बाकी था।”
 कई लोग ताल किनारे खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे.  वहीं कई लोग बच्चों को लेकर वहां से हट गए और कहने लगे – “अब यही दिन देखना बाकी था।” नौकायन रोड पर अनेक VVIP अपार्टमेंट बने हुए हैं उसके बावजूद कपल द्वारा बाइक पर दिन दहाड़े इस तरह की हरकत ने सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस ने इसे अपने X अकाउंट पर शेयर किया और गोरखपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई करने को लिखा है.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Kanpur Dog Attack
कानपुर में 'काल' बनें आवारा कुत्ते! छात्रा को घेरकर नोच डाला, चेहरे पर लगे 17 टांके
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बादलों की चढ़ाई!वाराणसी समेत ज्यादातर जिलों में घनघोर बारिश,3 दिन भारी
Fire in Agra
सिलेंडर में रिसाव से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 14 लोग झुलसे,कई लोगों की हालत गंभीर
Shahjahanpur News
मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी,यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा,जानें मामला
UP Encounter
आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, एनकाउंटर में मारा गया शंकर कनौजिया
Cloud burst in Tharali
चमोली के थराली में बादल फटा, टूनरी गदेरा में भारी नुकसान,मलबे की चपेट में घर-दुकानें
Uttarakhand Weather
थराली में फटा बादल, उत्‍तराखंड में अगले 24 घंटे खतरा, मानसून के निशाने पर ये जिले
UP Shiksha Mitra
यूपी में 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने को लेकर कोर्ट का फैसला
Hapur News
हिस्ट्रीशीटर बेटे ने की खौफनाक वारदात....जमीन के झगड़े में पिता को मारी गोली
ganesh chaturthi 2025
26 या 27 अगस्‍त, कब है गणेश चतुर्थी? क्‍या यूपी में बंद रहेंगे स्‍कूल-कॉलेज
;