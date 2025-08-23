Gorakhpur News: बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहाँ रामगढ़ताल रोड पर एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है. दोनों चलती बाइक पर एक-दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दे रहे. इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए. इस कपल का वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं यूपी पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए गोरखपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं.

रामगढ़ताल नौकायन रोड पर अजब नजारा

गोरखपुर महानगर के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल रामगढ़ताल नौकायन रोड पर दिन का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर उल्टे साइड में बैठी हुई है. लड़की ने युवक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा है. लड़की के पैर पीछे की सीट तक फैले हुए हैं. बाइक रफ्तार से दौड़ रही है और दोनों आपस में हंसी मजाक और रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद परिवार और बच्चे भी इस नजारे को देख रहे थे.

“अब यही दिन देखना बाकी था।”

कई लोग ताल किनारे खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे. वहीं कई लोग बच्चों को लेकर वहां से हट गए और कहने लगे – “अब यही दिन देखना बाकी था।” नौकायन रोड पर अनेक VVIP अपार्टमेंट बने हुए हैं उसके बावजूद कपल द्वारा बाइक पर दिन दहाड़े इस तरह की हरकत ने सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस ने इसे अपने X अकाउंट पर शेयर किया और गोरखपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई करने को लिखा है.