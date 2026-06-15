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अवैध संबंधों के विवाद में भाई की हत्या: चचेरे भाई को ईंट-भट्टे पर बुलाया, चाकुओं से गोदकर मार डाला

Gorakhpur News: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में अवैध संबंधों को लेकर विवाद के चलते चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात को लेकर चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:07 PM IST
अवैध संबंधों के विवाद में भाई की हत्या: चचेरे भाई को ईंट-भट्टे पर बुलाया, चाकुओं से गोदकर मार डाला
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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