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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. आरोप है कि मृतक के चचेरे भाई ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसे बहाने से बुलाया और ईंट-भट्ठे के पास ले जाकर मौत के घाट उतार दिया. गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हत्या के पीछे की असली वजह अवैध संबंधों को लेकर होने वाले विवाद को बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
क्या है पूरी घटना
गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले विजय नामक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का चचेरा भाई था, जिसने पहले विजय को किसी बहाने से घर से बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ ईंट-भट्ठे के पास ले गया. परिजनों के मुताबिक वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने विजय पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में विजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी.
हत्या के पीछे अवैध संबंधों का विवाद!
प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे अवैध संबंधों का विवाद सामने आ रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक विजय का मुख्य आरोपी की मौसी से कथित तौर पर अवैध संबंध था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. गिडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया है. और उनसे पूछताछ की जा रही है.
4 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिये
सीओ गीडा योगेन्द्र सिंह का कहना है कि हत्या के मामले में शामिल 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.
वारदात को लेकर गांव में तनाव और दहशत का माहौल
फिलहाल बनगावा गांव में इस वारदात के बाद तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. अब देखना होगा कि जांच में हत्या के पीछे की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है.