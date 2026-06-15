क्या है पूरी घटना

गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले विजय नामक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का चचेरा भाई था, जिसने पहले विजय को किसी बहाने से घर से बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ ईंट-भट्ठे के पास ले गया. परिजनों के मुताबिक वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने विजय पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में विजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी.