Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3049004
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में हिली VIP सुरक्षा व्यवस्था, 15 दिनाें में सीएम योगी की सुरक्षा में दूसरी बार बड़ी चूक

Gorakhpur News: सीएम योगी गोरखनाथ में नए ओवरब्रिज के लोकार्पण करने पहुंचे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Dec 21, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है. महज 15 दिनों के भीतर दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में सुरक्षा घेरा टूट गया. गोरखनाथ क्षेत्र में नए ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के बेहद करीब एक गाय पहुंच गई. हालांकि, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए हालात पर तुरंत काबू पा लिया, लेकिन इस चंद सेकंड की चूक ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ
शुक्रवार शाम गोरखनाथ इलाके में नए ओवरब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कार्यक्रम स्थल पहुंचे, तभी अचानक एक गाय सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए काफिले के पास आ गई. कुछ पल के लिए मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से तुरंत गाय को हटाया गया और मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित आगे बढ़ गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

चार दिसंबर को काफिले के सामने आ गए थी बस 
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया. नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के आरोप में सुपरवाइजर अरविंद कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया है. सबसे अहम बात ये है कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इस तरह की चूक हुई हो. इससे पहले 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब स्पोर्ट्स कॉलेज से एयरपोर्ट जा रहे थे, तब असुरन क्षेत्र में वार्निंग फ्लीट के सामने अचानक एक बस आ गई थी. उस मामले में भी सुरक्षा में लापरवाही सामने आई थी. इसके बाद तत्कालीन असुरन चौकी प्रभारी रविन्द्र चौबे को एसएसपी राजकरन नय्यर ने लाइन हाजिर कर दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

15 दिनों के भीतर दूसरी चूक 
महज 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री योगी के काफिले में दूसरी बार हुई इस तरह की घटना ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने साफ कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. लगातार हो रही सुरक्षा चूक की घटनाएं अब सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की गंभीर कमजोरी की ओर इशारा कर रही हैं. सवाल यह है कि क्या अब सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा होगी या फिर अगली चूक का इंतजार किया जाएगा?.

यह भी पढ़ें : पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को मिलेगी नई रफ्तार, 3 एक्सप्रेसवे का संगम होगा ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, अब किसानों की जमीन बनेगी सोना!

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Cold Wave Alert: पूर्वी यूपी में सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! घने कोहरे की चादर में लिपटे काशी समेत ये शहर, अब क्या बारिश भी बिगाड़ेगी हाल?

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में हिली VIP सुरक्षा व्यवस्था, सीएम योगी की सुरक्षा में दूसरी बार बड़ी चूक
Zee Media Summit
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गूंजा यूपी का विकास, जी मीडिया ने रचा इतिहास
Ghaziabad News
नमो भारत में कपल का अश्लील वीडियो वायरल, दौड़ती ट्रेन में चल रहा था 'गंदा काम'
aligarh news
पैसे का लालच, फिर पिलाई शराब...दो बच्चों की मां ने दिव्यांग Lover के साथ रची साजिश
Mathura News
रील्स का जानलेवा जुनून! 20 फ़ीट ऊंचे होर्डिंग पिलर पर खतरनाक पुश-अप
RJS 2025 Topper
इलाहाबाद विवि से लॉ की पढ़ाई, पिता भी जज....जानें कौन हैं RJS 2025 टॉपर मधुलिका यादव
Mathura News
दामाद बनकर जाल में फंसाया ! मथुरा में फिर सामने आया साइबर फ्रॉड का खेल
Bhadohi News
भदोही में भाईचारे की मिसाल! मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन
Ghaziabad News
मॉल में सिंदूर की एक चुटकी, तालियों के बीच बंधा रिश्ता! अनूठी शादी बनी चर्चा का विषय
Mathura News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से उबाल में संत समाज