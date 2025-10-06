साहब! मैंने अपनी बहन को मार डाला…थाने पहुंचकर युवक ने कही ऐसी बात, सुनकर सहम उठे पुलिस वाले

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अफेयर से नाराज एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद थाने जाकर खुद को सरेंडर भी कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह है पूरी घटना

दरअसल, यह घटना गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भौराबारी गांव की है. यहां 22 साल का आदित्‍य यादव अपनी बहन के अफेयर से परेशान चल रहा था. सोमवार सुबह आदित्‍य ने अपनी बहन को नहर के पास बुलाया. इसके बाद मौका पाकर उसे पानी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद बहन के शव को ढाई किलोमीटर दूर ले जाकर धान के खेत में फेंक दिया. करीब एक घंटे वहीं पर बैठा रहा.

नहर में डुबोकर मार डाला

इसके बाद थाने पहुंच गया. यहां पुलिस वालों को बताया कि मैंने अपनी छोटी बहन को नहर में डुबोकर मार डाला है. लाश खेत में पड़ी है. यह सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए. पुलिस ने मौके से छात्रा का बैग और कुछ निजी सामान बरामद किया है. आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि हत्या कैसे की गई? यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ होगा_

रविवार रात से थी लापता

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आदित्य यादव परिवार का सबसे बड़ा बेटा है. पिता की मौत के बाद वही घर का खर्च और भाई-बहनों की पढ़ाई का जिम्मेदार था. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जब बहन का अफेयर सामने आया तो आदित्य को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. रविवार शाम नित्या घर से निकली और रातभर वापस नहीं लौटी. सुबह जब भाई ने उसे एक रेस्टोरेंट के पास देखा तो गुस्से में लाल होकर उसने ये जघन्य कदम उठा लिया.

