AIIMS के पास सनसनी! गोरखपुर में पत्नी को मरणासन्न कर खुद पुलिस के पास पहुंचा पति

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मुंबई से लौटकर घर पहुंची पत्नी पर पति ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी पति खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. महिला की हालत नाजुक बनी हुई है.

यह है पूरा मामला

पूरा मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के नंदानगर दरगहिया इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, देवरिया जिले के एकौना भैसही निवासी बलेकेशी देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी नीति पासवान की शादी करीब सात साल पहले दरगहिया निवासी अरविंद पासवान से हुई थी. दंपती का एक छोटा बच्चा भी है.

मुंबई से गोरखपुर लौटी थी महिला

परिजनों का आरोप है कि अरविंद नशे का आदी है और अक्सर पत्नी से विवाद करता था. कुछ समय पहले नीति अपने रिश्तेदार के यहां मुंबई चली गई थी. हाल ही में वह वापस गोरखपुर लौटी थी. आरोप है कि शाम को अरविंद नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से विवाद करने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पास में रखी ईंट उठाकर पत्नी के सिर पर हमला कर दिया.

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लंबे समय से चला आ रहा विवाद

ईंट लगते ही नीति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके सिर से तेज खून बहने लगा. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. हैरानी की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद झरना टोला पुलिस चौकी पहुंच गया और पुलिसकर्मियों को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय आसपास के लोग घायल महिला को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे. पुलिस की मदद से महिला को तत्काल एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

एम्स में चल रहा इलाज

मामले को लेकर एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि घायल महिला को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी अरविंद पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, महिला का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस घरेलू विवाद और हमले के पीछे की अन्य वजहों की भी जांच कर रही है.