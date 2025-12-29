विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश ! गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत, चार आरोपी नामजद

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां विदेश भेजने के नाम पर आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर के निर्देशन में बड़हलगंज पुलिस ने इस गैंग के सरगना समेत चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या हैं पूरी कहानी ?

दरअसल जब पुलिस की रिपोर्ट आई तब पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह भोले-भाले लोगों को आकर्षक ऑफर देकर विदेश भेजने के नाम पर भारी-भरकम रकम वसूल लेता था. आरोपियों ने कई लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही की और बाद में न तो वीजा मिलता था, न ही पैसा वापस. ठगी और गबन की इन वारदातों से दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं. इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड लाल बहादुर यादव, निवासी छपिया उमराव, थाना बड़हलगंज है. वह अपने साथियों के साथ मिलकर वर्षों से धोखाधड़ी और जालसाजी का नेटवर्क चला रहा था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस गिरोह के सदस्यों पर 406, 420, 506, 120B जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

डीएम ने देदी मंजूरी

इस गिरोह के बढ़ते प्रभाव और लोगों में इनके प्रति फैले भय को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया. जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने गैंग चार्ट को अनुमोदित करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाने की मंजूरी दी. इसके बाद पुलिस ने लाल बहादुर यादव समेत चार आरोपियों पर शिकंजा कस दिया. गैंग लीडर लाल बहादुर यादव पर हत्या जैसे संगीन अपराध का मुकदमा भी दर्ज है, जिससे उसके आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों की संपत्तियों की जांच भी की जा रही है और अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर ने स्पष्ट किया कि शहर में संगठित अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गोरखपुर में अब कानून से खिलवाड़ करने वालों को कानून ही जवाब देगा. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में भरोसा बढ़ा है और पीड़ितों ने राहत की सांस ली है. प्रशासन का दावा है कि आगे भी ऐसे गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा.

