सपनों का घर देखने गई बेटी करंट की चपेट में आई, गोरखपुर में मां की आंखों के सामने बुझ गया बेटी का जीवन

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में बड़ा हादसा हो गया. यहां मां के सामने ही उसकी बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, सोनभद्र में ट्रक पर त्रिपाल ढकते समय करंट की चपेट में आने से खलासी की मौत हो गई.

घर में निर्माण कार्य देखने गई थी बेटी

यह हादसा गुलरिहा थाना क्षेत्र के मोगलहा इलाके में रविवार को हुआ. जानकारी के मुताबिक, सेमरा नंबर-2 की रहने वाली 18 वर्षीय साक्षी उर्फ प्रज्ञा, जो 12वीं की छात्रा थी. अपनी मां शशिबाला मौर्य और छोटे भाई श्रेयांश के साथ नया बन रहा मकान देखने आई थी. मां नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काम देख रही थीं जबकि साक्षी छत पर चली गई. इस दौरान सेकेंड फ्लोर की रेलिंग से नीचे झांकते समय वह घर से सटे खुले बिजली के तार की चपेट में आ गई. करंट लगते ही वह तड़पने लगी.

पिता की पहले ही हो चुकी है मौत

आसपास के लोगों ने शोर मचाया और प्लास्टिक पाइप से तार से अलग करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतका के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. मां शशिबाला मौर्य प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं. पति की मौत के बाद अब बेटी की असमय मौत से उनका रो-रोकर बुरा हाल है और बार-बार बेहोश हो जा रही हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया. वहीं, इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

सोनभद्र में खलासी की मौत

वहीं, सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के इकदीरी गांव में हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से एक खलासी की मौत हो गई. दरअसल, ट्रक पर तिरपाल चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ा खलासी 11 हजार वोल्ट की चपेट में आ गया. करंट की चपेट में आते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय पवन निवासी जौनपुर के रूप में हुई है. पुसिल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

