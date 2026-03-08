Advertisement
महाराजगंज में एक ही कमरे में मिली तीन लाशें, अपनों की कलह ने ली तीन जिंदगियां, इलाके में पसरा सन्नाटा

Maharajgan news: महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में हुई इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.  पारिवारिक कलह के चलते एक पिता द्वारा अपने दो मासूम बच्चों के साथ जीवन लीला समाप्त कर ली है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:45 AM IST
Maharajganj News
Maharajganj News

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज के नौतनवा कस्बे से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. एक कमरे से तीन लोगों के शव मिले हैं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते युवक ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया. मृतक युवक और दोनों बच्चे गाजीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एक साथ तीन लोगों का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

 दोनों मासूम बच्चों को छत के कुंडी से लटकाया
ये घटना नौतनवा थाना क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड की है. पहले दोनों मासूम बच्चों को छत के कुंडी से लटकाया और फिर खुद फंदे से लटककर जान दे दी. मृतक युवक की पत्नी एसएसबी में कार्यरत थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक और एसएसबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी है. 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

प्रयागराज में सनसनी: स्कूल से लौट रहे 6 साल के मासूम की दिनदहाड़े किडनैपिंग, बुजुर्ग दादा को धक्का देकर छीना पोता

नारी शक्ति के नाम सीएम योगी की 'पाती': सुरक्षा और सम्मान का दिया भरोसा, बोले- 'जहां बेटी सुरक्षित, वहां प्रगति सुनिश्चित

