महाराजगंज में एक ही कमरे में मिली तीन लाशें, अपनों की कलह ने ली तीन जिंदगियां, इलाके में पसरा सन्नाटा

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज के नौतनवा कस्बे से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. एक कमरे से तीन लोगों के शव मिले हैं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते युवक ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया. मृतक युवक और दोनों बच्चे गाजीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एक साथ तीन लोगों का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

दोनों मासूम बच्चों को छत के कुंडी से लटकाया

ये घटना नौतनवा थाना क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड की है. पहले दोनों मासूम बच्चों को छत के कुंडी से लटकाया और फिर खुद फंदे से लटककर जान दे दी. मृतक युवक की पत्नी एसएसबी में कार्यरत थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक और एसएसबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

