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दो दिन से लापता युवक की लाश नाले के गड्ढे में मिली, गोरखपुर के गुलरिहा में दहशत, आखिर हादसा या हत्या?

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की नजर नाले के लिए खोदे गए एक गड्ढे के अंदर कीचड़ में पड़े युवक के शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 02:14 PM IST
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलहरिया क्षेत्र में एक बार फिर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. नाले के लिए खोदे गए गड्ढे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 26 वर्षीय राजेन्द्र के रूप में हुई है जो पिछले दो दिनों से लापता था. गुलरिहा इलाके में लगातार मिल रहे शवों की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कहां की हे ये घटना?
दरअसल, ये घटना गुलहरिया थाना क्षेत्र के लेहनी टोला की बताई जा रही है, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई, जिसमें मृतक की पहचान 26 वर्षीय राजेन्द्र के रूप में हुई. परिजनों के मुताबिक, राजेन्द्र पिछले दो दिनों से लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. शुरुआती तौर पर ये मामला संदिग्ध लग रहा है,ये हत्या है या हादसा? इसको लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. 

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी गुलरिहा इलाके के एक सूखे नाले से एक अज्ञात महिला और शिशु का शव बरामद हुआ था, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से इलाके के लोगों में भय का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि युवक दो दिन से गायब था. हम लोग लगातार खोज रहे थे आज सुबह उनका शव बरामद होने के बाद पता चला है हमें न्याय चाहिए.

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पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लगातार मिल रहे शवों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. देखना होगा कि पुलिस इन मामलों का खुलासा कब तक कर पाती है. 

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