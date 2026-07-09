गोरखपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से दुकानदार की हत्या, इलाके में सनसनी

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Gorakhpur Shopkeeper Murder/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में जमीन के पुराने विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया. गुलरिहा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और धारदार हथियार से किए गए हमले में एक दुकानदार की मौत हो गई. परिजनों ने स्थानीय चौकी पुलिस और हल्का लेखपाल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव का है. यहां रहने वाले अमरनाथ गुप्ता गांव में किराने की दुकान चलाते थे. गिरमिट चौराहे के पास स्थित एक जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विवादित जमीन पर कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया था. परिजनों का कहना है कि 9 जुलाई को जमीन की पैमाइश होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पक्ष ने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया.
क्या बोले मृतक के परिजन?
मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में स्थानीय चौकी पुलिस और हल्का लेखपाल को पहले ही जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों ने दोनों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप करता तो यह घटना टाली जा सकती थी. बताया जा रहा है कि जब अमरनाथ गुप्ता अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया.
पेट के आर-पार हुआ हथियार
आरोप है कि इसी दौरान विपक्षी पक्ष के एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अमरनाथ गुप्ता के पेट पर वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि हथियार पेट के आर-पार हो गया. लहूलुहान हालत में परिजन उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दुकानदार की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही गुलरिहा थाना पुलिस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.
पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
मृतक का बेटा ऋषिकेश गुप्ता ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े के दौरान मेरे पिता पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं. घटना के बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. मौके से फोरेंसिक टीम ने भी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और यह भी जांच कर रही है कि विवाद के दौरान कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे तथा घटना में किसकी क्या भूमिका रही.
मामले पर क्या बोले एसपी सिटी?
एसपी सिटी गोरखपुर निमिष पाटिल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
जमीन के पुराने विवाद ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया. परिजन जहां हत्या के लिए विपक्षी पक्ष के साथ-साथ स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है.