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गोरखपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से दुकानदार की हत्या, इलाके में सनसनी

Gorakhpur Shopkeeper Murder: गोरखपुर में जमीन विवाद के दौरान दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने स्थानीय चौकी पुलिस और हल्का लेखपाल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 09, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:23 AM IST
गोरखपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से दुकानदार की हत्या, इलाके में सनसनी
Image Credit: Gorakhpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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