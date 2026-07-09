गोरखपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से दुकानदार की हत्या, इलाके में सनसनी

पेट के आर-पार हुआ हथियार

आरोप है कि इसी दौरान विपक्षी पक्ष के एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अमरनाथ गुप्ता के पेट पर वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि हथियार पेट के आर-पार हो गया. लहूलुहान हालत में परिजन उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दुकानदार की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही गुलरिहा थाना पुलिस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.