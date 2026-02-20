Advertisement
गोरखपुर में 12 साल के कन्हैया की मौत से जागा सिस्टम, अफसरों पर गिरी गाज, पर सवाल अब भी जिंदा…

Gorakhpur News:  गोरखपुर के वार्ड नंबर 5 स्थित मानबेला में खुले आरसीसी नाले के ट्रेंच में गिरकर 12 वर्षीय कन्हैया चौरसिया की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. मासूम की चीखें थम गईं, लेकिन लापरवाही की गूंज अब भी सुनाई दे रही है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:12 PM IST
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  गोरखपुर के वार्ड नंबर 5, मानबेला क्षेत्र में खुले आरसीसी नाले के ट्रेंच में गिरकर 12 वर्षीय कन्हैया चौरसिया की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया. इस हृदयविदारक हादसे को जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया और निर्माण एजेंसी व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए. अब इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है.

हादसे के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर तैनात तकनीकी सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है. वहीं, लोक निर्माण विभाग से डेपुटेशन पर आए अवर अभियंता संजय गुप्ता के निलंबन की संस्तुति करते हुए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है.

जून 2025 में पूरा हुआ था निर्माण, फिर क्यों खुले थे ट्रेंच?
जानकारी के मुताबिक, नाले का निर्माण जून 2025 में पूरा हो चुका था. इसके बावजूद कई स्थानों पर ट्रेंच खुले छोड़ दिए गए थे. जिस जगह हादसा हुआ, वहां लोहे की सरिया बाहर निकली हुई थी और ढलाई अधूरी पाई गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते स्लैब लगा दिया गया होता, तो मासूम की जान बच सकती थी.

नाले का निर्माण प्रभा कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा कराया गया था. अब निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की.

उपाध्यक्ष आनंद वर्धन का बयान
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा कि मासूम की मौत से वे भी बेहद दुखी हैं और विभाग की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं. उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर स्लैब चोरी हो गए थे, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया है. दिव्यांग माता-पिता का प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें दिव्यांग कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने की भी बात कही गई है.

पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा
गौरतलब है कि 11 अगस्त को तिवारीपुर क्षेत्र में मासूम आफरीन की भी नाले में डूबकर मौत हुई थी. उस समय भी हंगामा हुआ, लेकिन किसी जिम्मेदार पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

सवाल अब भी कायम…
जब निर्माण कार्य जून 2025 में पूरा हो चुका था, तो ट्रेंच खुले क्यों थे?
स्लैब चोरी होने के बाद तत्काल वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
निगरानी और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी?
मानबेला हादसे में कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अब जांच रिपोर्ट और अंतिम निर्णय की होगी.
क्या यह कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बनेगी…
या फिर एक और मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा?
शहर की निगाहें अब जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

