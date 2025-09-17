दीपक हत्याकांड: फूंकने से पहले पकड़ी गई पिकअप का वीडियो सामने आया, मवेशियों को रस्सी से खींचते दिखे गौ तस्कर
दीपक हत्याकांड: फूंकने से पहले पकड़ी गई पिकअप का वीडियो सामने आया, मवेशियों को रस्सी से खींचते दिखे गौ तस्कर

Deepak Murder Case:  पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धुसड़ इलाके में हुए दीपक गुप्ता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है. मंगलवार सुबह उग्र प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पकड़ी गई पिकअप वाहन का एक वीडियो सामने आया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:56 PM IST
Deepak Murder Case: गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धुसड़ इलाके में हुए दीपक गुप्ता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है. मंगलवार सुबह उग्र प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पकड़ी गई पिकअप वाहन का एक एक्सक्लुसिव वीडियो सामने आया है. इसमें ग्रामीणों के द्वारा वाहन को चेक करने पर उसमें गोवंश दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीण आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि गौतस्करों ने गोवंश को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया है. इसके कारण गोवंश वाहन में बेसुध पड़े कराह रहे थे. 

वीडियो में साफ दिख रहा 
इतना ही नहीं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पिकअप वाहन में गोवंश को तस्करों द्वारा लादा गया था. साथ ही पशुओं को बांधने के लिए रस्सियां भी रखी गई थीं. जानकारी के मुताबिक, तस्करों के भागने के दौरान यह पिकअप कीचड़ में फंस गई. इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन को पकड़ लिया. ग्रामीणों ने मौके से एक तस्कर अजब हुसैन को भी दबोच लिया था. वह भीड़ की पिटाई से घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने अस्पताल भेज दिया. 

जमकर हुआ था विरोध प्रदर्शन 
इसी बीच जब दीपक गुप्ता की हत्या की खबर गांव में जब आग की तरह फैली तो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने इस पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया. इसके बाद सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं हुईं.वहीं, घटना के बाद हालात को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन ने गांव में पीएसी और भारी पुलिस बल को तैनात किया है. पथराव में एसपी और एसएचओ घायल हो गए थे. 

अमिताभ यश पहुंचे थे घटनास्‍थल 
इसके बाद एडीजी कानून व्‍यवस्‍था अमिताभ यश स्थिति का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे थे. पीड़‍ित परिवार से म‍िलने के बाद उन्‍होंने दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई का आश्‍वासन दिया था. साथ ही घटनास्‍थल पर जाकर निरीक्षण किया था. इसके बाद लखनऊ पहुंचने पर सीएम योगी को घटना से अवगत कराया था. 

यह भी पढ़ें : Gorakhpur News: कैसे हुई NEET छात्र की मौत? 24 घंटे बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर, दीपक हत्याकांड में आया नया मोड़

यह भी पढ़ें :  गोरखपुर में NEET छात्र की पशु तस्करों ने बेरहमी से की हत्या, परिजनों का हंगामा, पथराव में SP घायल

