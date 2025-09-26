Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर दीपक हत्‍याकांड का हो गया ह‍िसाब, एक लाख का इनामी कालिया एनकाउंटर में ढेर

Deepak Gupta Murder Case: गोरखपुर में 15 सितंबर को पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी. पशु तस्‍कर पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में दो पिकअप वैन में सवार होकर पहुंचे थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:30 PM IST
Deepak Gupta Murder Case Accused
Deepak Gupta Murder Case Accused

Rampur News: गोरखपुर में दीपक गुप्‍ता हत्‍याकांड का हिसाब हो गया. यूपी एसटीएफ ने दीपक हत्‍याकांड के मुख्‍य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी जुबेर उर्फ कालिया को एनकाउंटर में मार गिराया है. जुबेर को एसटीएफ ने रामपुर में मुठभेड़ में ढेर कर दिया है.  

दीपक हत्‍याकांड का मुख्‍य आरोपी
बता दें कि गोरखपुर में 15 सितंबर को पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी. पशु तस्‍कर पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में दो पिकअप वैन में सवार होकर पहुंचे थे. ग्रामीणों ने पशु तस्‍करों का विरोध किया था. दीपक गुप्‍ता उनके पीछे शोर मचाते हुए दौड़ा था तो तस्‍करों ने दीपक को पकड़कर बुरी तरह से पीटा था और शव दूर जंगल में फेंक दिया था. 

फरार चल रहा था 
दीपक हत्‍याकांड में जुबेर फरार चल रहा था. रामपुर के थाना गंज क्षेत्रान्तर्गत चाकू चौक से मंडी को जाने वाले रास्ते पर 1 लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर जुबैर उर्फ कालिया पुत्र फिरासत उर्फ नौरंगी निवासी घेर मर्दान खां थाना कोतवाली को एनकाउंटर में घायल कर दिया. इसके बाद उसे जिला अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई. कालिया पर 15 मुकदमे दर्ज हैं. 

जुबैर उर्फ कालिया का आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0- 493/17 धारा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कोतवाली रामपुर
2. मु0अ0सं0 - 498/17 धारा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कोतवाली रामपुर
3.मु0अ0सं0 - 266/19 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना पटवई जिला रामपुर
4. मु0अ0सं0- 98/2020 धारा 380/457 भादवि चालानी थाना मिलक रामपुर
5. मु०अ०सं०- 99/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना मिलक रामपुर
6. मु0अ0सं0-100/2020 धारा 3/25 ए एक्ट चालानी थाना मिलक रामपुर
7. मु0अ0सं0-188/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना मिलक रामपुर
8. मु०अ०सं०-150/20 धारा-3/25 ए एक्ट चालानी थाना कैमरी रामपुर
9. मु0अ0सं0-151/20 धारा 420/468/471 भादवि चालानी थाना कैमरी रामपुर
10. मु0अ0सं0-96/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना गंज रामपुर
11. मु0अ0सं0- 143/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना गंज रामपुर
12.मु0अ0सं0-298/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना गंज रामपुर
13. मु0अ0सं0- 01/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना गंज रामपुर
14. मु0अ0सं0- 02/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27(1) ए एक्ट चालानी थाना शहजादनगर रामपुर
15. मु0अ0सं0-201/24 धारा 3/5ए 18 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधि० व धारा 109/121(1)/61(2) बीएनएस चालानी थाना तुलसीपुर जिला बलरामपुर
16. मु0अ0सं0 377/24 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधि व धारा 109 बीएनएस चालानी थाना सिकरी गंज जनपद गोरखपुर
17.मु0अ0सं0 403/24 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधि चालानी थाना मनका पुर जनपद गौण्डा
18. मु0अ0सं0- 705/25 धारा-103(1),140(1),312,109,115(2),125(5),3(5) बीएनएस व 3/5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

deepak gupta murder case

