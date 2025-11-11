दिल्ली ब्लास्ट में उजड़ गए यूपी के पांच घर, शामली-मेरठ-श्रावस्ती के साथ अमरोहा के दो दोस्तों की मौत, छाया मातम

Delhi blast Update/पारस गोयल/संतोष कुमार: दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने न सिर्फ राजधानी को दहला दिया, बल्कि यूपी के चार जिलों मेरठ, शामली, अमरोहा और श्रावस्ती में मातम छा गया. इस धमाके में मेरठ के मोहसिन, शामली के नौमान, श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा और अमरोहा में दो दोस्तों की मौत हो गई.

मेरठ का मोहसिन – परिवार की उम्मीद बुझी

मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर निवासी मोहसिन की दिल्ली ब्लास्ट में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मोहसिन दिल्ली में परिवार के साथ रहकर ई-रिक्शा चलाकर रोज़ 500–600 रुपये कमाता था. करीब दो साल पहले वह मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हुआ था.

कब हुई थी दोनों की शादी?

12 साल पहले मोहसिन की शादी हुई थी. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि मोहसिन के एक रिश्तेदार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मोहसिन के अंतिम संस्कार को लेकर भी परिवार में विवाद की स्थिति बनी हुई है.

श्रावस्ती का दिनेश – मजदूरी करते हुए गई जान

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के गनेशपुर गांव के चिकनी पुरवा निवासी दिनेश मिश्रा की भी इस धमाके में मौत हो गई. दिनेश दिल्ली में रहकर एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर मजदूरी करता था, जहां शादी के कार्ड और अन्य छपाई का काम होता था.

सोमवार शाम हुए धमाके में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. उसका भाई, जो दिल्ली में ही मजदूरी करता है, रात में अस्पताल पहुंचकर उसकी पहचान की. गांव में खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया, और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं.

अमरोहा में दो दोस्तों की मौत

वहीं अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के रहरा अड्डा निवासी 52 वर्षीय लोकेश अग्रवाल, जो खाद विक्रेता थे, सोमवार को अपनी बीमार समधन को देखने दिल्ली के एक अस्पताल गए थे. वहीं अशोक गुज्जर, जो मंगरोला गांव के रहने वाले थे, डीटीसी बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे.

जानकारी के मुताबिक, लोकेश ने अस्पताल से लौटते समय अपने दोस्त अशोक को फोन किया और लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया. किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था. जिस वक्त दोनों दोस्तों की मुलाकात होने वाली थी, उसी समय जोरदार धमाका हुआ जिसने दोनों की जिंदगी छीन ली.पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली से दोनों दोस्तों के शव अमरोहा पहुंचा.

शामली के नौमान की मौत

दिल्ली धमाके में शामली जिले झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बा झिंझाना के रहने वाले कॉस्मेटिक दुकान संचालक 22 वर्षीय नौमान की मौत हो गई, जबकि उसका भाई अमन गंभीर रूप से घायल हो गया.मृतक के परिजनो ने बताया कि नौमान सोमवार की शाम अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया था.

पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद वह सड़क पार कर रहा था, तभी धमाका हुआ और वह इसकी चपेट में आ गया. नौमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अमन को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं नमन की मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया है. सूचना पर सीओ और थाना प्रभारी झिंझाना भी परिजनों से मिलने पहुंचे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं अब तक दिल्ली बम धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई है. जिसमें से पांच लोग अब तक यूपी के ही बताए जाए रहे हैं.