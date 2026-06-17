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देवरिया की निलंबित BSA शालिनी श्रीवास्तव गिरफ्तार, चार महीने से दिल्ली में छिपकर बैठी थी इनामी बीएसए

Deoria Former BSA: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह सुसाइड केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. चार महीने से फरार चल रही पूर्व बीएसए को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:33 PM IST
देवरिया की निलंबित BSA शालिनी श्रीवास्तव गिरफ्तार, चार महीने से दिल्ली में छिपकर बैठी थी इनामी बीएसए
Image Credit: Deoria Former BSA Shalini Srivastav

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