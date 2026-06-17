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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहीं देवरिया जिले की निलंबित पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. शालिनी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था. फरवरी महीने में दर्ज हुए इस हाई प्रोफाइल मामले में शालिनी लगातार पुलिस को चकमा दे रही थीं. वहीं, मामले का दूसरा आरोपी निलंबित लिपिक संजीव सिंह अब भी फरार है.
देवरिया की बीएसए गिरफ्तार
देवरिया जिले की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई हैं. शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या मामले में नामजद शालिनी को गोरखनाथ सर्किल की गुलरिहा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही शालिनी लगातार फरार चल रही थीं. उनकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जबकि एसएसपी ने उन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.
दिल्ली में छिपी थी बीएसए
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस की. जांच में पता चला कि शालिनी दिल्ली में छिपकर रह रही थीं. इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली पहुंचकर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद शालिनी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, इस मामले में नामजद दूसरा आरोपी निलंबित लिपिक संजीव सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और उसकी तलाश जारी है.
शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने की थी आत्महत्या
दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत 21 फरवरी 2026 को हुई थी, जब कुशीनगर के हरैया बुजुर्ग गांव निवासी शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र स्थित अपने बड़े भाई के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. अगले ही दिन उनकी पत्नी गुड़िया सिंह ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. परिजनों का आरोप था कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के नाम पर कृष्ण मोहन सिंह समेत तीन शिक्षकों से 16-16 लाख रुपये की मांग की गई थी.
चार पन्नों का सुसाइड नोट मिला था
आरोप है कि शिक्षकों ने गहने गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कुल 48 लाख रुपये की व्यवस्था की, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की ओर से लगातार धन की मांग और मानसिक दबाव बनाया जाता रहा. मामले की जांच के दौरान पुलिस को मृतक शिक्षक की जेब से चार पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था. इस सुसाइड नोट में कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी मौत के लिए तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को जिम्मेदार ठहराया था. सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख था कि घटना से एक दिन पहले उन्हें बीएसए कार्यालय बुलाकर अपमानित किया गया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था.
शिक्षा विभाग पर उठे थे सवाल
सुसाइड नोट सामने आने के बाद यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया था. शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे. पुलिस ने इस मामले में बीएसए से कथित तौर पर डील कराने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को घटना के दस दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब मुख्य आरोपी शालिनी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ने और फरार आरोपी संजीव सिंह की तलाश में जुट गई है.