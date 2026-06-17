चार पन्नों का सुसाइड नोट मिला था

आरोप है कि शिक्षकों ने गहने गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कुल 48 लाख रुपये की व्यवस्था की, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की ओर से लगातार धन की मांग और मानसिक दबाव बनाया जाता रहा. मामले की जांच के दौरान पुलिस को मृतक शिक्षक की जेब से चार पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था. इस सुसाइड नोट में कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी मौत के लिए तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को जिम्मेदार ठहराया था. सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख था कि घटना से एक दिन पहले उन्हें बीएसए कार्यालय बुलाकर अपमानित किया गया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था.