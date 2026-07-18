गोरखपुर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थनगर निवासी मरीज दिलीप पांडेय ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि इलाज में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि वार्डों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त दवाओं और मरीजों के लिए बेहतर भोजन की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है.