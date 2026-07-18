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गोरखपुर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश

Gorakhpur News: गोरखपुर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ संदेश दिया कि मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विशेष रूप से सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश यह बताते हैं कि सरकार अब इलाज के साथ मरीजों के आराम और सुविधाओं पर भी बराबर ध्यान दे रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:09 PM IST
गोरखपुर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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