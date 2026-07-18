गोरखपुर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को गोरखपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी और पुरुष ऑर्थो वार्ड का दौरा किया, मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली. भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल के सभी वार्डों में एयर कंडीशनर लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज के साथ-साथ आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है.
शनिवार को जिला अस्पताल पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले इमरजेंसी और पुरुष ऑर्थो वार्ड का निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार की गुणवत्ता, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं, भोजन और अस्पताल की साफ-सफाई के बारे में जानकारी ली. अधिकांश मरीजों ने अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सेवाओं और भोजन व्यवस्था पर संतोष जताया. मरीजों ने बताया कि डॉक्टर समय पर इलाज कर रहे हैं और अस्पताल की व्यवस्थाएं पहले की तुलना में बेहतर हैं.
सभी वार्डों में एसी लगाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी और उमस को देखते हुए अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में एयर कंडीशनर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. एसी लगाने का खर्च रोगी कल्याण निधि और आयुष्मान योजना से उपलब्ध धनराशि से किया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एसी लगने के बाद उसकी फोटो उन्हें भेजी जाए, ताकि कार्य की पुष्टि हो सके.
निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थनगर निवासी मरीज दिलीप पांडेय ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि इलाज में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि वार्डों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त दवाओं और मरीजों के लिए बेहतर भोजन की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है.
साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा, प्रमुख अधीक्षक डॉ. ओ.पी. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी.के. सुमन समेत जिला अस्पताल के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण और सख्त निर्देशों के बाद अस्पताल प्रशासन अब व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में जुट गया है.