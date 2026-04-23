गोरखपुर में ₹1,055 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का नया अध्याय शुरू

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि गोरखपुर में आज विकास, विश्वास और परिवर्तन का एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. शहर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से लगभग ₹1,055 करोड़ की लागत वाली विभिन्न जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा. इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सीवरेज और जल निकासी से जुड़ी योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं.

सड़क और आधारभूत ढांचे को मिलेगी मजबूती

इस अवसर पर नौसड़-मलौनी सड़क मार्ग का निर्माण एवं उन्नयन विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी. इसके साथ ही अन्य सड़कों के विकास कार्य भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे.

राप्ती इको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र

परियोजनाओं के तहत राप्ती इको पार्क का विकास भी किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह पार्क शहरवासियों को हरित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा, साथ ही आने वाले समय में यह गोरखपुर की पहचान का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है.

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पेयजल और सीवरेज व्यवस्था में सुधार

शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी.

‘स्वच्छ स्कूल अभियान’ को मिलेगा नया बल

इस कार्यक्रम के दौरान ‘स्वच्छ स्कूल अभियान’ के पोस्टर और टूलकिट का विमोचन भी किया जाएगा. इसका उद्देश्य बच्चों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. यह पहल स्वच्छता को जनआंदोलन के रूप में और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

जनविश्वास और सुशासन का प्रतीक बना विकास

गोरखपुर में हो रहा यह व्यापक विकास कार्य सरकार की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा. कुल मिलाकर, गोरखपुर का यह विकास अभियान जनविश्वास और सुशासन की मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय कर रहा है.

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