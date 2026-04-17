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यूपी में गौशालाओं पर सख्ती; हर जिले में ‘भूसा बैंक’, सीसीटीवी निगरानी और बेहतर देखभाल के सख्त निर्देश

Maharajganj News: योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर में गौशालाओं की स्थिति सुधारने और निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. सरकार की प्राथमिकता है कि गौशालाओं में रहने वाले गोवंश को समुचित सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:09 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर में गौशालाओं की स्थिति सुधारने और निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. सरकार की प्राथमिकता है कि गौशालाओं में रहने वाले गोवंश को समुचित सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जिलों में “भूसा बैंक” स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पशुओं के लिए सालभर चारे की कमी न हो. 

गौशालाओं में साफ-सफाई और निगरानी पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी गौशालाओं में साफ-सफाई, चारे-पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही तुरंत पकड़ में आ सके.

महराजगंज में प्रशासन की सक्रियता
प्रदेश शासन के निर्देशों के बाद महराजगंज जिले में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने मधवलिया गौशाला का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गोवंश को गुड़ और हरा चारा खिलाया तथा वहां की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

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नोडल अधिकारियों की तैनाती और संचालन व्यवस्था
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद की सभी गौशालाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास खंड स्तर पर किया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर पंचायतों को सौंपी गई है.

स्वास्थ्य सेवाएं और कंट्रोल रूम की व्यवस्था
हर गौशाला में गोवंश के इलाज के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से पशु चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा, कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां से सभी गौशालाओं की निगरानी की जाती है. सभी स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है.

निरंतर निरीक्षण और व्यवस्थाओं पर फोकस
जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं. इसमें गोवंश के रखरखाव, चारा-पानी की उपलब्धता, गर्मी से बचाव के उपाय और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन का लक्ष्य है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और गोवंश को सुरक्षित व बेहतर वातावरण मिल सके.

यह भी पढ़ें : यूपी में नए स्टार्टअप को सरकार ने दी बड़ी छूट, इस काम से 10 साल के लिए राहत, निवेश और रोजगार को मिलेगा जोरदार बूस्ट
 

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