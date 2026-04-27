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'फोटो मत खींचो...' जयमाल पर दूल्हे के भाई की मौत से मचा हड़कंप, सन्न कर देगी पूरी कहानी!

 Maharajganj News:  महराजगंज में खुशियों भरा शादी का माहौल मातम में बदल गया. सोनौली कोतवाली क्षेत्र के बरगदही गांव में जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने जैसी छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें दूल्हे के बड़े भाई की जान चली गई. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:59 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

महराजगंज न्यूज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां खुशियों भरा शादी का माहौल मातम में बदल गया. सोनौली कोतवाली क्षेत्र के बरगदही गांव में जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने जैसी छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें दूल्हे के बड़े भाई की जान चली गई. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

क्या है मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, बरगदही गांव में बारात आई थी और जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था. मंच पर दूल्हा-दुल्हन मौजूद थे और मेहमानों के बीच फोटो खिंचवाने की होड़ मची थी. इसी दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के कुछ युवकों के बीच फोटो खिंचवाने की प्राथमिकता को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे.

इलाज के दौरान दूल्हे के भाई ने तोड़ा दम
इस मारपीट में दूल्हे के बड़े भाई को गंभीर चोटें आईं. आनन-फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. दुर्भाग्यवश, गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई और उत्सव का माहौल सन्नाटे में तब्दील हो गया.

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शव लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचे परिजन
दूल्हे के भाई की मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को एम्बुलेंस में लेकर सीधे दुल्हन के घर पहुंच गए. परिजनों का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने जानबूझकर हमला किया. शव को दरवाजे पर रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. गांव में स्थिति काफी संवेदनशील हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही सोनौली कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत करने की कोशिश की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : पीपल का पेड़ बना बाइक सवार दो युवकों की मौत, हवा की झोंका या लापरवाही? पुलिस ने शुरू की जांच

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