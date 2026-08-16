गोरखपुर में कांवड़िए की मौत, 11000 बिजली तार से छू गया डीजे, करंट से दो झुलसे

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली उस वक्त हादसे का शिकार हो गई, जब ट्रॉली पर लगा डीजे सड़क किनारे गुजर रही हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया. तार के छूते ही पूरी ट्रॉली में करंट उतर गया और दो कांवड़ियां करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक कांवड़ियां की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा की है.
यह है पूरा मामला
गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में रविवार को कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि कांवड़ियां ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के पिपराइच मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे गुजर रहा बिजली का तार ट्रॉली पर लगे डीजे के संपर्क में आ गया. बिजली के तार के संपर्क में आते ही डीजे और ट्रॉली में करंट उतर गया. अचानक करंट दौड़ने से ट्रॉली पर सवार कांवड़ियों में चीख-पुकार मच गई और दो कांवड़ियां करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.
दो कांवड़ियां घायल
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. घायलों की पहचान जंगल औराही निवासी 25 वर्षीय मोहन भारती, पुत्र सुदामा, और जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा निवासी 24 वर्षीय करन चौहान, पुत्र रामसिंह चौहान के रूप में हुई.
इलाज के दौरान कांवड़ियां की मौत
अस्पताल में इलाज के दौरान करन चौहान की मौत हो गई. करन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं दूसरे घायल मोहन भारती का उपचार जारी है. हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार के संपर्क में आने को हादसे की वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. वहीं, घटना के बाद बिजली के तार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.
बिजली के तारों को लेकर उठे सवाल
सीओ चौरी चौरा कुंदन सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार के संपर्क में आने से हादसा हुआ. हादसे में दो कांवड़ियां करंट की चपेट में आए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है. फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद कांवड़ियां यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था और सड़क किनारे गुजर रहे बिजली के तारों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.