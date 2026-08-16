गोरखपुर में कांवड़िए की मौत, 11000 बिजली तार से छू गया डीजे, करंट से दो झुलसे

इलाज के दौरान कांवड़ियां की मौत

अस्पताल में इलाज के दौरान करन चौहान की मौत हो गई. करन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं दूसरे घायल मोहन भारती का उपचार जारी है. हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार के संपर्क में आने को हादसे की वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. वहीं, घटना के बाद बिजली के तार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.