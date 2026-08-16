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गोरखपुर में कांवड़िए की मौत, 11000 बिजली तार से छू गया डीजे, करंट से दो झुलसे

Gorakhpur News: गोरखपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगा डीजे हाई टेंशन लाइन तार से छू जाने पर करंट दौड़ गया. इसमें दो कांवड़िए गंभीर रूप से झुलस गए. एक की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 16, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:00 PM IST
गोरखपुर में कांवड़िए की मौत, 11000 बिजली तार से छू गया डीजे, करंट से दो झुलसे
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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