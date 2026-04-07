Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3168915
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन, 104 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

Maharajganj News: महराजगंज में जिलाधिकारी ने गेहूं की फसल का निरीक्षण कर क्रॉप कटिंग प्रयोग का जायजा लिया. सदर ब्लॉक के सोनरा ग्राम में रेंडम विधि से चयनित कृषक धर्मेंद्र गौड़ के खेत में सांख्यिकीय पद्धति के तहत फसल कटाई कराई गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन, 104 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गेहूं की फसल का औचक निरीक्षण कर क्रॉप कटिंग प्रयोग का जायजा लिया. सदर ब्लॉक के सोनरा ग्राम में रेंडम विधि से चयनित कृषक धर्मेंद्र गौड़ के खेत में सांख्यिकीय पद्धति के तहत फसल कटाई कराई गई. निर्धारित मानकों के अनुसार करीब 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्र में कटाई की गई, जिसमें लगभग 14.900 किलोग्राम गेहूं उत्पादन पाया गया. इस प्रक्रिया के माध्यम से फसल की वास्तविक उत्पादकता का वैज्ञानिक आंकलन किया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा आंकलन
दरअसल, जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग प्रयोग कृषि उत्पादन के आकलन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसके जरिए जिले की औसत उपज तय की जाती है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले मुआवजे के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही किसानों को फसल क्षति की स्थिति में उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है.

104 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जनपद में कुल 104 अधिकारियों को क्रॉप कटिंग प्रयोग की जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में गाटा संख्या के आधार पर फसल की कटाई और उत्पादन का मूल्यांकन करेंगे. इसका उद्देश्य जिले में गेहूं की कुल उत्पादकता का सटीक आंकड़ा तैयार करना है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

औसत उत्पादकता और पारदर्शिता पर जोर
इस निरीक्षण के दौरान एक अन्य किसान धीरेंद्र मणि त्रिपाठी के खेत (गाटा संख्या 438) का भी चयन किया गया, जहां लगभग 15 किलोग्राम गेहूं उत्पादन दर्ज किया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में औसत उत्पादकता करीब 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ब्लॉकों में क्रॉप कटिंग प्रयोग पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए.

किसानों को दी उन्नत खेती की सलाह
इस मौके पर डीएम ने किसानों से संवाद कर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है.

यह भी पढ़ें : कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! रामपुर CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Maharajganj News
महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन
Rampur News
कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Basti News
प्यार, भरोसा और फिर धोखा, 21 साल की युवती से दरिंदगी, जबरन संबंध और गर्भपात का आरोप
prayagraj news
शिक्षामित्रों के मानदेय और भविष्य पर विचार करे सरकार, तय समय में HC ने मांगा जवाब
Agra News
आगरा को मिलेगी विकास की सबसे बड़ी सौगात, 6777 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास
Hardoi News
दोस्ती के नाम पर धोखा! हरदोई में ‘यार’ ही निकला लूट का मास्टरमाइंड
up breaking news
UP Breaking News Live: आगरा दौरे पर सीएम योगी, यूपी कैबिनट की बैठक में लग सकती कई अहम प्रस्तावों पर मुहर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up accident
कानपुर में ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, श्रावस्ती में 1 ने गंवाई जान
Pilibhit news
मंडी में दिख गए तो घेर कर मारूंगा....पीलीभीत में किसान नेता का धमकी भरा आडियो वायरल
up board result 2026
यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दी अपडेट!