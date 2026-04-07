महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन, 104 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गेहूं की फसल का औचक निरीक्षण कर क्रॉप कटिंग प्रयोग का जायजा लिया. सदर ब्लॉक के सोनरा ग्राम में रेंडम विधि से चयनित कृषक धर्मेंद्र गौड़ के खेत में सांख्यिकीय पद्धति के तहत फसल कटाई कराई गई. निर्धारित मानकों के अनुसार करीब 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्र में कटाई की गई, जिसमें लगभग 14.900 किलोग्राम गेहूं उत्पादन पाया गया. इस प्रक्रिया के माध्यम से फसल की वास्तविक उत्पादकता का वैज्ञानिक आंकलन किया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा आंकलन

दरअसल, जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग प्रयोग कृषि उत्पादन के आकलन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसके जरिए जिले की औसत उपज तय की जाती है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले मुआवजे के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही किसानों को फसल क्षति की स्थिति में उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है.

104 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जनपद में कुल 104 अधिकारियों को क्रॉप कटिंग प्रयोग की जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में गाटा संख्या के आधार पर फसल की कटाई और उत्पादन का मूल्यांकन करेंगे. इसका उद्देश्य जिले में गेहूं की कुल उत्पादकता का सटीक आंकड़ा तैयार करना है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके.

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औसत उत्पादकता और पारदर्शिता पर जोर

इस निरीक्षण के दौरान एक अन्य किसान धीरेंद्र मणि त्रिपाठी के खेत (गाटा संख्या 438) का भी चयन किया गया, जहां लगभग 15 किलोग्राम गेहूं उत्पादन दर्ज किया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में औसत उत्पादकता करीब 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ब्लॉकों में क्रॉप कटिंग प्रयोग पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए.

किसानों को दी उन्नत खेती की सलाह

इस मौके पर डीएम ने किसानों से संवाद कर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है.

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