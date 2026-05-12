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बलरामपुर में अस्पताल पहुंचे डीएम, गायब मिले डॉक्टर; वेतन रोकने के निर्देश से मचा हड़कंप

Balrampur News:  बलरामपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने मंगलवार सुबह जिलाधिकारी डॉ विपिन कुमार जैन अचानक संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंच गए. सुबह करीब 9 बजे हुए इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 12, 2026, 03:11 PM IST
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बलरामपुर में अस्पताल पहुंचे डीएम, गायब मिले डॉक्टर; वेतन रोकने के निर्देश से मचा हड़कंप

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने मंगलवार सुबह जिलाधिकारी डॉ विपिन कुमार जैन अचानक संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंच गए. सुबह करीब 9 बजे हुए इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. डीएम ने वार्ड, ओपीडी, एक्स-रे और सीटी स्कैन कक्ष सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर मरीजों को मिल रही सुविधाओं की पड़ताल की. निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक ड्यूटी से गायब मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, डीएम ने ओपीडी में पहुंचकर मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत की. उन्होंने इलाज, दवाओं की उपलब्धता, जांच व्यवस्था और डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर जानकारी ली. मरीजों से बातचीत के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को समय पर बेहतर उपचार मिलना चाहिए.निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था भी डीएम के निशाने पर रही. उन्होंने वार्डों और शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों को स्वच्छ वातावरण देना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है. किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जवाबदेही तय की जाएगी.

डॉ विपिन कुमार जैन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय से उपस्थित रहकर पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की हिदायत दी.निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 100 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट का भी जायजा लिया. उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने और तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए. इस दौरान सीएमएस समेत अस्पताल के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

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