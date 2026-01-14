Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Explainer: मन्नतों का पर्व! गोरखनाथ मंदिर में कब और कैसे शुरू हुई खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा? जानें रोचक इतिहास

Khichadi Mela History:  गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ाने की यह दिव्य परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है. आज भी देशभर और नेपाल से लाखों श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी अर्पित करने पहुंचते हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 14, 2026, 08:48 PM IST
Khichadi Mela History

Makar Sankranti 2026: गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी नाथ परंपरा का जीवंत प्रतीक है. यह पर्व श्रद्धा, भक्ति, सेवा और सामाजिक समरसता का महासंगम है. इसकी जड़ें सीधे त्रेतायुग से जुड़ी मानी जाती हैं. मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की जाती है और इसी के साथ शुरू होता है एक माह से अधिक चलने वाला ऐतिहासिक खिचड़ी मेला. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का इतिहास…

त्रेतायुग से चली आ रही परंपरा
नाथ परंपरा के अनुसार, खिचड़ी चढ़ाने की यह दिव्य परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है. कथा के अनुसार, एक बार आदियोगी गुरु गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार पहुंचे. माता ने भोजन का प्रबंध करना चाहा, लेकिन बाबा ने कहा “मैं योगी हूं, भिक्षा में मिला अन्न ही मेरा भोजन है”. उन्होंने माता से जल गर्म करने का निवेदन किया और स्वयं भिक्षाटन पर निकल पड़े. भिक्षा मांगते हुए बाबा गोरखपुर पहुंचे और राप्ती-रोहिणी के तट पर धूनी रमाकर साधनालीन हो गए. 

आज भी मां ज्वाला देवी धाम में उबल रहा पानी 
उनके तेज और तपोबल से प्रभावित होकर लोगों ने उनके खप्पर में चावल और दाल अर्पित करना शुरू किया. इसी क्रम में जब मकर संक्रांति आई, तो यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में स्थापित हो गई. मान्यता है कि आज भी मां ज्वाला देवी के धाम में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए जल उबल रहा है. गोरक्षपीठ की ओर से पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करते हैं. इसके बाद नेपाल राजपरिवार की ओर से आई खिचड़ी चढ़ाई जाती है. 

नेपाल से भी आते हैं लाखों लोग 
इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं. देशभर और नेपाल से लाखों श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी अर्पित करने पहुंचते हैं. बाबा को अर्पित की गई खिचड़ी का अन्न साल भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है. गोरखनाथ मंदिर का अन्नक्षेत्र आज तक किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटने देता. मान्यता है कि जो भक्त बाबा को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगता है, वह कभी निराश नहीं होता. 

सीएम योगी बाबा गोरखनाथ को चढ़ाएंगे खिचड़ी 
मकर संक्रांति पर गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार तड़के ब्रह्म मुहूर्त में महायोगी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी अर्पित करेंगे. खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर से लेकर मेला परिसर तक हर ओर श्रद्धा, भक्ति और भव्यता का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है. मकर संक्रांति के महापर्व पर गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय की विशिष्ट परंपरा का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है.मंगलवार रात से ही श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के लिए डेरा डाल दिया. बुधवार भर बाबा के दरबार में श्रद्धा की धारा बहती रही, जबकि गुरुवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. 

ब्रह्म मुहूर्त में महायोगी गुरु गोरखनाथ को अर्पित करेंगे खिचड़ी 
नाथ परंपरा के अनुसार, अरुणोदय काल में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करेंगे. इसके बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जनमानस अपनी-अपनी मन्नतों के साथ खिचड़ी चढ़ाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह सतर्क है. रैन बसेरों, ठहरने, चिकित्सा, पेयजल और यातायात सहित हर व्यवस्था को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं. 

छावनी में तब्दील हुआ गोरखपुर 
गोरखनाथ मेला क्षेत्र में आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस बार मेले में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है. 20 सीओ, 78 इंस्पेक्टर, 437 सब-इंस्पेक्टर, 1380 आरक्षी, 200 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. वहीं, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अलग से 6 सीओ, 26 इंस्पेक्टर, 110 एसआई, 420 आरक्षी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा पीएसी, एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं. मंदिर परिसर मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डायवर्जन प्लान,और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. 

यह भी पढे़ं खिचड़ी मेला…आस्था, परंपरा और विशाल जनसमूह का संगम, CCTV-ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र

यह भी पढे़ं गोरखपुर महोत्सव: पवन सिंह के शो में बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज; वायरल वीडियो में दिखा भयानक मंजर

