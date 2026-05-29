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आसमान में चमत्कार! गोरखपुर में सूर्य के चारों और ये क्या? जिसने देखा हैरान रह गया

What is Sun Halo: गोरखपुर में शुक्रवार को मौसम अचानक बदला. तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, और इसके बाद सूर्य के चारों और ऐसा अद्भुत खगोलीय नजारा दिखा, जो सालों में कभी-कभार ही दिखता है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 29, 2026, 09:30 PM IST
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गोरखपुर के आसमान में अद्भुत नजारा
गोरखपुर के आसमान में अद्भुत नजारा

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि लोगों की नजरें आसमान पर टिक गईं. सुबह तेज हवाओं और बारिश के बाद दोपहर में सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी रंगों का विशाल गोलाकार छल्ला दिखाई दिया. इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग हैरान रह गए. किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने आसमान का रहस्य. देखते ही देखते लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाल लिए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक यह “सन हेलो” नाम की दुर्लभ खगोलीय घटना है, जो वातावरण में मौजूद बर्फीले क्रिस्टलों की वजह से बनती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अद्भुत नजारा
गोरखपुर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे मौसम अचानक बदला. तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली. लेकिन असली हैरानी तब हुई जब दोपहर करीब 12 बजे से 12:30 बजे के बीच लोगों ने सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी घेरा देखा. यह नजारा इतना अनोखा था कि लोग घरों की छतों, सड़कों और गलियों में रुककर आसमान देखने लगे. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया. कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

क्या होता 'सन हेलो'
वैज्ञानिकों के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि 'सन हेलो' यानी सूर्य प्रभामंडल की घटना है. जब आसमान में 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिरस बादल मौजूद होते हैं, तब अत्यधिक ठंड के कारण बर्फ के छोटे-छोटे षट्कोणीय क्रिस्टल बन जाते हैं. सूर्य की किरणें जब इन क्रिस्टलों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है. यही क्रिस्टल प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सूर्य के चारों ओर रंग-बिरंगा गोलाकार घेरा दिखाई देता है. 

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दुर्लभ दृश्य को लेकर चर्चाएं
वैज्ञानिक इसे सामान्य खगोलीय प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में इस दुर्लभ दृश्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे ईश्वरीय संकेत और चमत्कार मान रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले बादलों और बदलते मौसम की वजह से ऐसा दृश्य दिखाई देता है. फिलहाल बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी है.

गोरखपुर के आसमान में दिखा यह दुर्लभ 'सन हेलो' लोगों के लिए कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है. विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना बता रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच इसे लेकर रहस्य और रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है. कैमरे में कैद यह अद्भुत नजारा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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