यूपी के इस शहर की थी दुनिया में धाक, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का खिताब, बूझो तो नाम!
गोरखपुर

यूपी के इस शहर की थी दुनिया में धाक, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का खिताब, बूझो तो नाम!

Longest railway platform in UP: गोरखपुर रेलवे स्टेशन न केवल इसकी भौगोलिक स्थिति बल्कि ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व भी खास बनाताहै. यह स्टेशन उत्तर भारत और पड़ोसी देशों के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह काम करता है. इस स्टेशन के नाम एक रिकॉर्ड भी है.

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:12 PM IST
Longest railway platform in UP
Longest railway platform in UP

Longest railway platform in UP: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन कुछ मामलों में यह दुनिया में सबसे आगे है. भारतीय रेलवे दुनिया का इतना बड़ा रेल नेटवर्क होने के बाद भी कई रिकॉर्ड हैं. इनमें से एक है दुनिया का सबसे लंबा प्‍लेटफॉर्म तो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन होने का. आइए पढ़ते हैं ये इंट्रस्टिंग खबर.

यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर
गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हैं. गोरखपुर रेलव स्टेशन अपने यहां मौजूद प्लेटफॉर्म की वजह से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसकी कुल लंबाई 1300 मीटर है.यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा गोरखपुर को राज्य के रेलवे नेटवर्क में सबसे आगे रखता है, जो कई ट्रेन मार्गों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता है. यह स्टेशन रोज़ाना एक लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही और पूर्वांचल-नेपाल क्षेत्र की कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाता है.

कितना लंबा है यह प्लेटफॉर्म?
बता दें कि गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म एक समय दुनिया का सबसे लंबा माना जाता था.  करीब 1300 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली थी.  यह ऐतिहासिक महत्व रखता है. इसकी विरासत आज भी बनी हुई है. हालांकि अब भारत के कर्नाटक राज्य का हुबली रेलवे स्टेशन इस सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन गोरखपुर का यह रिकॉर्ड अब भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है. 

गोरखपुर रेलवे स्टेशन का इतिहास 
गोरखपुर रेलवे स्टेशन का इतिहास भी काफी पुराना है.  ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले गोरखपुर छावनी के रूप में इसका निर्माण हुआ था. करीब 1886-1905 के आसपास गोरखपुर जंक्शन स्टेशन में बनाया गया था. गोरखपुर रेलवे स्‍टेशन पर करीब 10 प्‍लेटफॉर्म है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी ज्यादा है कि 26 डिब्बों वाली 2 ट्रेनों को एक साथ वहां पर खड़ा की जा सकती हैं.

यूपी में कुल कितने रेलवे स्टेशन
यूपी में रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां करीब 550 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं. इसमें से 230 से अधिक उत्तर-मध्य रेलवे जोन में आते हैं. वहीं, 170 से अधिक उत्तर-पूर्व रेलवे जोन में आते हैं.  महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करते हुए यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है और उत्तर से पूर्वी भारत तक कनेक्टिविटी बढ़ाता है, जो क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

