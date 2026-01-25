Advertisement
जन्म लेते ही बना कुदरत का करिश्मा… पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों को देख दंग रह गए डॉक्टर

Maharajganj News: कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है, और ऊपर वाला जिस बहाने से देता है, उसी में इंसान को संतोष करना पड़ता है. ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य महराजगंज जनपद के कोल्हुई कस्बे में देखने को मिला जहां एक निजी हॉस्पिटल में पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ.

 

Jan 25, 2026
Maharajganj News
Maharajganj News

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद के कोल्हुई कस्बे में शनिवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसे लोग अब तक सिर्फ टीवी चैनलों या अखबारों में ही देखा करते थे. एक निजी अस्पताल में पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसने पूरे इलाके को हैरानी और भावुकता से भर दिया.

डॉक्टरों के मुताबिक यह एक अत्यंत दुर्लभ चिकित्सकीय मामला है. ऐसे मामले डेढ़ से दो लाख प्रसवों में एक-दो ही सामने आते हैं और अधिकांश मामलों में बच्चों का जीवित बच पाना मुश्किल होता है. लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया और चिकित्सकों की सूझबूझ से दोनों नवजात सुरक्षित हैं.

इस जटिल ऑपरेशन को वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अरशद के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया. ऑपरेशन के बाद दोनों नवजात शिशु और उनकी मां पूरी तरह स्वस्थ हैं. अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और बच्चों को विशेष निगरानी में रखा गया है.

डॉक्टरों ने बताया कि दोनों बच्चों का पेट आपस में जुड़ा हुआ था. समय पर लिया गया सही निर्णय, टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा तकनीक के कारण यह ऑपरेशन सफल हो सका. अस्पताल में जैसे ही पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों के जन्म की खबर फैली, डॉक्टरों और लोगों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ी. सरकारी मेडिकल टीम भी नवजातों की निगरानी कर रही है. बच्चों को भविष्य में सर्जरी के जरिए अलग करने को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स से सलाह ली जा रही है.

वहीं बच्चों के पिता ने प्रशासन से अपील की है कि सरकार की ओर से सहयोग और आर्थिक सहायता मिले, ताकि बच्चों का बेहतर इलाज संभव हो सके. परिजन मनोज शर्मा ने डॉक्टरों और अस्पताल की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से यह चमत्कार संभव हो पाया. यह मामला न सिर्फ चिकित्सा जगत के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गया. 

