डबल मर्डर से दहल उठा गोरखपुर, घर में घुसकर मां बेटी की बेरहमी से हत्या

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मां–बेटी की घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. शाहपुर थाना क्षेत्र में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

यह है पूरी घटना

गोरखपुर के शाहपुर इलाके में मां-बेटी की हत्या से सनसनी मची है. 75 वर्षीय शांति देवी पत्नी राम नरेश जायसवाल, और 55 वर्षीय विमला पुत्री राम नरेश को उनके ही घर के अंदर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. वारदात देर रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है. बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियार और भारी वस्तु से हमला किया. विमला के सिर पर हथौड़े जैसी किसी चीज़ से जोरदार वार के निशान मिले हैं जबकि शांति देवी के शरीर पर कई गहरी चोटें. सुबह जब विमला काम पर नहीं पहुंचीं फोन नहीं उठा तो शक गहराया.

कमरों में पड़ा मिला शव

शाम तक भी संपर्क न होने पर फर्नीचर दुकान के मालिक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो घर के दो कमरों में मां–बेटी के शव पड़े मिले. हैरानी की बात यह है कि घर में सामान बिखरा नहीं था दरवाजा अंदर से बंद था लूट की कोई निशानी नहीं जिससे प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है.

डीआईजी मौके पर पहुंचे

घटना के बाद DIG, SSP, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए. पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है हत्यारों के घर में दाखिल होने और बाहर निकलने का सुराग तलाशा जा रहा है. घर में जबरन घुसने के निशान नहीं हैं. प्रॉपर्टी विवाद की जांच की जा रही है. सभी एंगल पर काम चल रहा है.

