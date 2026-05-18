अम्बेडकरनगर में 11 हजार वोल्ट की लाइन से टकराया डम्फर, केबिन में ही जिंदा जल गया चालक

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अमरौला गांव के पास मिट्टी गिरा रहे एक डम्फर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई.
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अंबेडकर नगर न्यूज/अनूप प्रताप सिंह: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अमरौला गांव के पास मिट्टी गिरा रहे एक डम्फर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा डम्फर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराने के कारण हुआ. करंट उतरते ही गाड़ी में जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते डम्फर आग का गोला बन गया.
जानें क्या है पूरा मामला ?
मिली जानकारी के मुताबिक, यह डम्फर आरएलवी ईंट भट्ठे के लिए मिट्टी ढोने का काम कर रहा था. अमरौला गांव के पास जब चालक मिट्टी गिराने के लिए डम्फर के पिछले हिस्से को ऊपर उठा रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार उससे छू गया. तार छूते ही डम्फर में इतना तेज करंट दौड़ा कि चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला. शॉर्ट सर्किट की वजह से केबिन में तुरंत आग लग गई और गाड़ी के भीतर मौजूद व्यक्ति जिंदा जल गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
दमकल विभाग ने बुझाई आग
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद डम्फर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था. पुलिस ने डम्फर के भीतर से बुरी तरह झुलस चुके शव को बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस भट्ठा मालिक और डम्फर के मालिक से संपर्क कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है.
बिजली विभाग और भट्ठा प्रशासन की बड़ी लापरवाही
इस पूरे हादसे में बिजली विभाग और ईंट भट्ठा संचालक की घोर लापरवाही खुलकर सामने आई है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठीक दो दिन पहले भी इसी जगह पर मिट्टी गिराते समय डम्फर के फंसने से 11 हजार वोल्ट का तार टूट गया था. उस समय एक बड़ा हादसा होते-होते टला था, लेकिन इसके बावजूद न तो बिजली विभाग ने सुध ली और न ही ईंट भट्ठा मालिक ने कोई सबक सीखा. ग्रामीण अब इस लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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