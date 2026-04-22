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गोरखपुर में ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क, सीएम योगी देंगे 1054 करोड़ की 470 परियोजनाओं की सौगात

Gorakhpur News: गोरखपुर में विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकला बांध पर विकसित ईको पार्क का लोकार्पण करेंगे. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:57 PM IST
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गोरखपुर में ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क, सीएम योगी देंगे 1054 करोड़ की 470 परियोजनाओं की सौगात

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकला बांध पर विकसित ईको पार्क का लोकार्पण करेंगे. इसी स्थल पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री करीब 1054 करोड़ रुपये की लागत वाली 470 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. यह ईको पार्क खास इसलिए है क्योंकि जिस स्थान पर आज हरियाली और सुविधाएं नजर आएंगी, वहां कभी कूड़े का विशाल पहाड़ हुआ करता था.

जानें कितने लागत में बनेगा 
महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव के अनुसार, नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर 40 एकड़ भूमि को कूड़ा मुक्त बनाया और उसे ईको पार्क के रूप में विकसित किया. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ, योग और ध्यान के लिए विशेष स्थान तथा बच्चों के लिए सुरक्षित किड्स जोन विकसित किए गए हैं.

173 परियोजनाओं का लोकार्पण, 297 का शिलान्यास
मुख्यमंत्री 304.68 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 173 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिनमें 87 सड़कों और नालियों का निर्माण (95.77 करोड़ रुपये), 83 नाला निर्माण कार्य (129.85 करोड़ रुपये) और 58 करोड़ रुपये के महापौर/पार्षद वरीयता कार्य शामिल हैं. इसके अलावा 297 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिनमें सीएम ग्रिड योजना के तहत 6 स्मार्ट सड़कों का निर्माण प्रमुख है.

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स्मार्ट सड़कों और ड्रेनेज पर खास फोकस
सीएम ग्रिड के तहत शहर की प्रमुख सड़कों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा. इसके अलावा गुलरिहा थाना से चिलुआताल तक 123.81 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा. विभिन्न वार्डों में ग्रीन बेल्ट और मिनी फॉरेस्टेशन पर 35.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर का पर्यावरण और बेहतर होगा.

स्वच्छ स्कूल अभियान की शुरुआत
इस मौके पर मुख्यमंत्री ‘स्वच्छ स्कूल अभियान’ की भी शुरुआत करेंगे. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत यह अभियान छात्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अभियान के तहत स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और उन्हें स्टार रेटिंग के आधार पर सम्मानित किया जाएगा.

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