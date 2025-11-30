Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी वालों सावधान! देवरिया से वाराणसी तक दिखेगा दितवाह तूफान का असर; आया ये अपडेट

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. इस बीच चक्रवाती तूफान 'दितवाह' का असर जगह-जगह दिखने लगा है. रात में ठंड बढ़ गई है. ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में मौसम कैसा रहेगा?
Trending Photos
Gorakhpur Weather Today: अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्दी सितम बरसाने वाली है. दिसंबर की शुरुआत में कंपकंपी और बढ़ेगी. इस बीच चक्रवाती तूफान 'दितवाह' आया हुआ है. जिसका असर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि आने वाले दो दिनों में उत्तरी पछुआ हवा के असर से ठंड बढ़ेगी. सोमवार से सुबह और शाम हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
हालांकि, चक्रवाती तूफान के असर से उत्तर प्रदेश में ना तो बारिश होगी और ना ही तूफान आएगा. सिर्फ प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई और पूरे दिन इन जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. अगले कुछ दिनों तक ठीक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहने वाला है. इस दौरान न सिर्फ कोहरा अपना असर दिखाएगा, बल्कि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी. अभी प्रदेश के तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट आई है.
कैसा रहेगा तापमान का हाल?
अब अगर तापमान की बात करें तो वाराणसी में आज 25.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. वहीं, सोमवार को 25.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है. इसके अलावा गोरखपुर में आज 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. जबकि, सोमवार को 24.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है. पूरे दिन वाराणसी का पारा 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.
यह भी पढ़ें: UP Cold Wave Alert: आज यूपी में बदलने वाला है मौसम! अब आगरा समेत इन जिलों में पड़ेगी भयंकर ठंड; जानें बारिश को लेकर क्या है अपडेट?