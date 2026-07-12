UP Mega Plantation: यूपी में हरियाली का महायज्ञ! एक दिन में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गोरखपुर से CM योगी करेंगे आगाज

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लखनऊ/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आज एक ऐतिहासिक महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है. योगी सरकार 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आज एक ही दिन में पूरे प्रदेश के भीतर रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगाने जा रही है. इस विशाल जन-आंदोलन और 'पौधरोपण महायज्ञ-2026' का आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से करेंगे. सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का व्यापक अभियान बनाया जाएगा.
गोरखपुर से शुरुआत करेंगे सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी रविवार सुबह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और ताल रिंग रोड के किनारे इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. सीएम योगी लिंक एक्सप्रेसवे के पास सबसे पहले पवित्र त्रिवेणी (नीम, पीपल और बरगद) का पौधा लगाकर प्रदेशव्यापी अभियान का शंखनाद करेंगे. इस दौरान उनके साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे. अकेले गोरखपुर जिले को इस महाअभियान के तहत 55.28 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.
मैदान में उतरी पूरी कैबिनेट, अलग-अलग जिलों में मंत्री तैनात
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इस अभियान को पूरी जनसहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को अलग-अलग जनपदों का जिम्मा सौंपा गया है.
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में रहकर कमान संभालेंगे. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राजधानी लखनऊ में पौधरोपण करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लखनऊ में ही इस अभियान का हिस्सा बनेंगे. बीएल शर्मा बंदायू में पौधारोपण करेंगे. जितिन प्रसाद पीलीभीत में पौधारोपण करेंगे. जयंत चौधरी बागपत में पौधारोपण करेंगे, अनुप्रिया पटेल मीरजापुर में पौधारोपण करेंगी. एसपी सिंह बघेल आगरा में पौधारोपण करेंगे.
प्रयागराज में 82 लाख 68 हजार से अधिक वृक्ष लगाए जाने लक्ष्य
वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रयागराज में 82 लाख 68 हजार से अधिक वृक्ष लगाए जाने का है लक्ष्य है. 12 जुलाई से जनपद में वृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा. रविवार को मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चंद्रशेखर आजाद पार्क में वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत करेंगे.
सुरक्षा और डिजिटल निगरानी की भी व्यवस्था
इस बार केवल पौधे लगाने पर ही जोर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. लगाए गए सभी पौधों की सुरक्षा के साथ-साथ वृक्षारोपण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि इसकी पूरी पारदर्शिता और निगरानी बनी रहे. इस अभियान में आम जनता, सामाजिक संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे वन विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज) को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया है.
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