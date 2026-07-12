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UP Mega Plantation: यूपी में हरियाली का महायज्ञ! एक दिन में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गोरखपुर से CM योगी करेंगे आगाज

Uttar Pradesh tree plantation: प्रदेश में रविवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक का सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 12, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:17 AM IST
UP Mega Plantation: यूपी में हरियाली का महायज्ञ! एक दिन में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गोरखपुर से CM योगी करेंगे आगाज
Image Credit: UP NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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