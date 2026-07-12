UP Mega Plantation: यूपी में हरियाली का महायज्ञ! एक दिन में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गोरखपुर से CM योगी करेंगे आगाज

लखनऊ/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आज एक ऐतिहासिक महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है. योगी सरकार 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आज एक ही दिन में पूरे प्रदेश के भीतर रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगाने जा रही है. इस विशाल जन-आंदोलन और 'पौधरोपण महायज्ञ-2026' का आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से करेंगे. सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का व्यापक अभियान बनाया जाएगा.