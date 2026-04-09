कभी कूड़े के पहाड़ और बदबू से थी पहचान, अब शहर का 'गौरव' बनेगा, एकला बांध ने लिखी बदलाव की नई कहानी

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक शानदार उदाहरण सामने आया है. जहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, वहीं एकला बांध अब सिटी फॉरेस्ट और इको पार्क के रूप में नई पहचान बना रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करते हुए नगर निगम ने इस इलाके का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है.

कभी कूड़े के ढेर के लिए बदनाम था

गोरखपुर का एकला बांध, जो कभी कूड़े के ढेर और बदबू के लिए बदनाम था. अब हरियाली और स्वच्छ वातावरण के साथ शहर का नया पिकनिक स्पॉट बन गया है. नगर निगम ने यहां जमा करीब तीन लाख टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया. इसके बाद खाली हुई जमीन को सिटी फॉरेस्ट और ईको पार्क में बदल दिया गया. इस परियोजना पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. अब यहां लोगों के लिए वाकिंग ट्रैक, योग और ध्यान स्थल, बच्चों के लिए किड्स जोन और सुंदर फुटपाथ बनाए गए हैं.

राप्ती नदी के किनारे शानदान नजारा दिखेगा

राप्ती नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहां का रिवर व्यू भी बेहद आकर्षक है. साथ ही मियावाकी पद्धति से विकसित हरियाली इस जगह को और खास बनाती है. इतना ही नहीं यहां एक तालाब भी विकसित किया गया है., जहां लोग पैडल बोटिंग का आनंद ले सकेंगे. एकला बांध का कायाकल्प ‘वेस्ट टू वेल्थ’ का बेहतरीन उदाहरण है. यहां अब लोगों को शुद्ध वातावरण और बेहतर मनोरंजन की सुविधा मिलेगी.

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शहर का नया पर्यटन केंद्र बनेगा

कभी पर्यावरण के लिए खतरा माने जाने वाले इस स्थल पर एनजीटी की कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा था. लेकिन अब यही जगह शहर की नई पहचान बन रही है. नगर निगम का दावा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के हाथों इस इको पार्क का लोकार्पण कराया जाएगा. कूड़े के पहाड़ से हरियाली तक गोरखपुर का एकला बांध अब बनेगा शहर का नया पर्यटन केंद्र.

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