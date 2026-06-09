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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में एक परिवार के शोक का माहौल उस वक्त और मातम व खून-खराबे में बदल गया, जब मां के ब्रह्मभोज के आयोजन को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी. घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलभूषण बड़ी रतवैया गांव की है, जहां मां के ब्रह्मभोज के खर्च और आयोजन को लेकर शुरू हुई मामूली सी कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने तमंचे से छोटे भाई के सीने में गोली दाग दी. गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार है और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
मां के निधन के बाद ब्रह्मभोज की चल रही थीं तैयारियां
मां के निधन के बाद घर में ब्रह्मभोज की तैयारियां चल रही थीं. परिवार के लोग शोक में डूबे थे, लेकिन इसी बीच आयोजन और खर्च को लेकर भाइयों के बीच विवाद इतना गहरा गया की गोली चल गई. मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलभूषण बड़ी रतवैया गांव का है. बताया जा रहा है कि परिवार के चार भाइयों में अपनी मां के ब्रह्मभोज को लेकर मतभेद था. दो भाई कार्यक्रम एक साथ करने के पक्ष में थे, जबकि बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा और एक अन्य भाई अलग-अलग आयोजन की बात कह रहे थे. इसी बात को लेकर मंगलवार को दोपहर में हुए विवाद ने उस वक्त अचानक उग्र रूप ले लिया, जब दो भाइयों के बीच हुए मामूली विवाद के दौरान बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा ने तमंचा निकाल लिया और छोटे भाई 23 वर्षीय शुभम शर्मा पर फायर कर दिया.
छोटे भाई की अगले साल फरवरी में होनी थी शादी
गोली सीधे शुभम के सीने में जा लगी और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. परिवार के लोग और ग्रामीण उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम गईं थीं और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक शुभम शर्मा की उम्र महज 23 वर्ष थी. परिजनों के अनुसार, उसकी शादी अगले वर्ष फरवरी महीने में होने वाली थी. घर में शादी की तैयारियों और खुशियों की चर्चा हो रही थीं, लेकिन उससे पहले ही एक पारिवारिक विवाद ने उसकी जिंदगी छीन ली.
आरोपी भाई की तलाश में जुटी पुलिस
घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आसपास के कई थानों की फोर्स गांव पहुंची और जांच शुरू कर दी. एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र नाथ ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ब्रह्मभोज के आयोजन और खर्च को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद ही इस हत्या की वजह बना.