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मां के ब्रह्मभोज पर खूनी संघर्ष, खर्च को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात

Gorakhpur news: गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मां के निधन के बाद ब्रह्मभोज को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST
मां के ब्रह्मभोज पर खूनी संघर्ष, खर्च को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात
Image Credit: फाइल फोटो

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