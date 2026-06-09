मां के निधन के बाद ब्रह्मभोज की चल रही थीं तैयारियां

मां के निधन के बाद घर में ब्रह्मभोज की तैयारियां चल रही थीं. परिवार के लोग शोक में डूबे थे, लेकिन इसी बीच आयोजन और खर्च को लेकर भाइयों के बीच विवाद इतना गहरा गया की गोली चल गई. मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलभूषण बड़ी रतवैया गांव का है. बताया जा रहा है कि परिवार के चार भाइयों में अपनी मां के ब्रह्मभोज को लेकर मतभेद था. दो भाई कार्यक्रम एक साथ करने के पक्ष में थे, जबकि बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा और एक अन्य भाई अलग-अलग आयोजन की बात कह रहे थे. इसी बात को लेकर मंगलवार को दोपहर में हुए विवाद ने उस वक्त अचानक उग्र रूप ले लिया, जब दो भाइयों के बीच हुए मामूली विवाद के दौरान बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा ने तमंचा निकाल लिया और छोटे भाई 23 वर्षीय शुभम शर्मा पर फायर कर दिया.