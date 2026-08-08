गोरखपुर में ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या, ब्रह्मभोज से लौटते समय दबंगों ने बोला हमला, दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में पुरानी रंजिश ने आज खूनी रूप ले लिया. सिकरीगंज थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के ठेकेदार की बेरहमी से हत्या की दी गई. अहिरौली गांव में ब्रह्मभोज में शामिल होने गए ठेकेदार पर दबंगों ने पहले रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग घायल ठेकेदार को लहूलुहान हालत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में हमलावरों ने उन्हें दोबारा रोक लिया. आरोप है कि इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर सरेआम उनकी जान ले ली गई. वारदात के बाद आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार हो गए. हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स को घटनास्थल पर तैनात किया गया.
बिजली विभाग के ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या
मृतक की पहचान अहिरौली गांव निवासी शिव कुमार तिवारी के रूप में हुई है. वह बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे. शुरुआती जानकारी में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान और हत्या की वजह को लेकर जांच में जुटी है. आरोप है कि 50 वर्षीय शिव कुमार तिवारी पर पहले रॉड से हमला किया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए लेकर निकले, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने रास्ते में फिर उन्हें रोक लिया.
दोबारा रोककर धारदार हथियारों से हमला
घायल को जिंदा देखकर दोबारा धारदार हथियारों से हमला किए जाने की बात सामने आ रही है. इसके बाद हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद शव को खेत में फेंककर फरार हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस की जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया है.
ब्रह्मभोज से लौटते समय हुआ हमला
हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. शिवकुमार तिवारी अपने गांव में एक ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तभी पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनके ऊपर वहीं अचानक जानलेवा हमला बोल दिया और उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दिया.
सनसनीखेज वारदात ने खड़े किए कई सवाल
गोरखपुर में दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर ऐसी कौन सी पुरानी रंजिश थी, जिसने एक ठेकेदार की जान ले ली?. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हत्यारों तक पहुंचना और हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश करना.