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गोरखपुर में ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या, ब्रह्मभोज से लौटते समय दबंगों ने बोला हमला, दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात

Gorakhpur News: गोरखपुर में बिजली विभाग के ठेकेदार को धारदार हथियार से पीट पीटकर मृत समझकर चले गए, रास्ते में पता चला कि ठेकेदार जीवित है तो दबंगों ने दोबारा बोला हमला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:22 PM IST
गोरखपुर में ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या, ब्रह्मभोज से लौटते समय दबंगों ने बोला हमला, दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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