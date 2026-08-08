गोरखपुर में ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या, ब्रह्मभोज से लौटते समय दबंगों ने बोला हमला, दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में पुरानी रंजिश ने आज खूनी रूप ले लिया. सिकरीगंज थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के ठेकेदार की बेरहमी से हत्या की दी गई. अहिरौली गांव में ब्रह्मभोज में शामिल होने गए ठेकेदार पर दबंगों ने पहले रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग घायल ठेकेदार को लहूलुहान हालत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में हमलावरों ने उन्हें दोबारा रोक लिया. आरोप है कि इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर सरेआम उनकी जान ले ली गई. वारदात के बाद आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार हो गए. हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स को घटनास्थल पर तैनात किया गया.