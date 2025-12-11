'SIR' ने 45 साल बाद अपनों से मिलाया! परिजनों को देख आंखों से ढलके आंसू, पढ़ें गांव और परिवार से मिलन की भावुक कहानी

प्रमोद कुमार/ कुशीनगर: वोटर लिस्ट में खामियों को दूर करने के लिए चलाई जा रही SIR की प्रक्रिया का एक तरफ जहां विपक्ष और दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं वहीं कुशीनगर में SIR की प्रक्रिया ने एक शख्स को 45 साल बाद उसके घरवालों से मिला दिया. आइये विस्तार से आपको बताते हैं तैयब अंसारी के भावुक मिलन की यह पूरी कहानी.

कुशीनगर ज़िले के खड्डा ब्लॉक के गांव सिसवा गोपाल में SIR की प्रक्रिया की वजह से 45 साल बाद तैयब अंसारी नाम का केवल शख्स नहीं लौटा, बल्कि एक बेटा और उसके साथ ढेरों यादें भी लौटीं है.

तैयब अंसारी 1980 में अपने परिवार में किसी बात से नाराज़ होकर अपना घर छोड़कर इतना दूर चला गया था कि उसे लौटने में 45 साल लग गए. इतने लंबे समय में तैयब पंजाब में रहे, फिर राजस्थान…और उसके बाद गुजरात फिर आखिरकार यूपी के शामली में शादी कर पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ एक किराए के मकान में जिंदगी जैसे-तैसे गुज़र बसर करने लगे, लेकिन दिल के एक कोने में गांव और घर की याद हमेशा धड़कती रहीं. लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं. और यह खेल कोई और नहीं बल्कि SIR की प्रक्रिया बनी.

SIR फॉर्म ने तैयब अंसारी को अपने घर लौटने को मजबूर कर दिया. और बहाना बना उनके पिता का वर्ष 2003 में दिा अंतिम SIR रिकॉर्ड और उस समय की मतदाता सूची. शामली में जब तैयब अंसारी को एसआइआर फार्म भरने की आवश्यकता पड़ी तो अभिलेख के लिए उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा. और 45 साल के इंतज़ार के बाद जब तैयब गांव पहुंचा तो उसे देखकर गांव जैसे ठहर गया…ये मिलन सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं थी,बल्कि एक वे उमीद थी जिसे SIR ने पूरा किया.

तैयब SIR को लेकर भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहते है , "SIR प्रक्रिया की वजह से ही मैं अपने गांव और परिवार से दोबारा जुड़ पाया."

तैयब अंसारी ने गांव लौटकर पुरानी यादों को फिर से छुआ, अपनी मिट्टी की खुशबी ली, अपनों को गले लगाया…और कहा “भले ही बहाने से सही…लेकिन SIR फॉर्म ने मुझे मेरा घर वापस दिला दिया”

इतना लंबा इंतज़ार…इतनी सारी यादें…और आखिरकार हुआ मिलन. ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सरकारी प्रक्रिया भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आ जाती है.

