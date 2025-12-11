Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3037762
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

'SIR' ने 45 साल बाद अपनों से मिलाया! परिजनों को देख आंखों से ढलके आंसू, पढ़ें गांव और परिवार से मिलन की भावुक कहानी

Kushinagar News: SIR प्रक्रिया में जुटे BLO और दूसरे अधिकारी काम का अत्यधिक दबाव बता रहे हैं, कई मौतों  की खबरें भी आ चुकी हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है लेकिन कुशीनगर में एक शख्स को SIR की प्रक्रिया 45 साल बाद उसके घर वापस ले आई, और उसे अपने परिवार से मिला दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 11, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'SIR' ने 45 साल बाद अपनों से मिलाया! परिजनों को देख आंखों से ढलके आंसू, पढ़ें गांव और परिवार से मिलन की भावुक कहानी

प्रमोद कुमार/ कुशीनगर: वोटर लिस्ट में खामियों को दूर करने के लिए चलाई जा रही SIR की प्रक्रिया का एक तरफ जहां विपक्ष और दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं वहीं कुशीनगर में SIR की प्रक्रिया ने एक शख्स को 45 साल बाद उसके घरवालों से मिला दिया. आइये विस्तार से आपको बताते हैं तैयब अंसारी के भावुक मिलन की यह पूरी कहानी. 

कुशीनगर ज़िले के खड्डा ब्लॉक के गांव सिसवा गोपाल में SIR की प्रक्रिया की वजह से 45 साल बाद तैयब अंसारी नाम का केवल शख्स नहीं लौटा, बल्कि एक बेटा और उसके साथ ढेरों यादें भी लौटीं है. 

तैयब अंसारी 1980 में अपने परिवार में किसी बात से नाराज़ होकर अपना घर छोड़कर इतना दूर चला गया था कि उसे लौटने में 45 साल लग गए. इतने लंबे समय में तैयब पंजाब में रहे, फिर राजस्थान…और उसके बाद गुजरात फिर आखिरकार यूपी के शामली में शादी कर पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ एक किराए के मकान में जिंदगी जैसे-तैसे गुज़र बसर करने लगे, लेकिन दिल के एक कोने में गांव और घर की याद हमेशा धड़कती रहीं. लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं. और यह खेल कोई और नहीं बल्कि SIR की प्रक्रिया बनी. 

Add Zee News as a Preferred Source

SIR फॉर्म ने तैयब अंसारी को अपने घर लौटने को मजबूर कर दिया. और बहाना बना उनके पिता का वर्ष 2003 में दिा अंतिम SIR रिकॉर्ड और उस समय की मतदाता सूची.  शामली में जब तैयब अंसारी को एसआइआर फार्म भरने की आवश्यकता पड़ी तो अभिलेख के लिए उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा. और 45 साल के इंतज़ार के बाद जब तैयब गांव पहुंचा तो उसे देखकर गांव जैसे ठहर गया…ये मिलन सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं थी,बल्कि एक वे उमीद थी जिसे SIR ने पूरा किया. 

तैयब SIR को लेकर भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहते है , "SIR प्रक्रिया की वजह से ही मैं अपने गांव और परिवार से दोबारा जुड़ पाया." 

तैयब अंसारी ने गांव लौटकर पुरानी यादों को फिर से छुआ, अपनी मिट्टी की खुशबी ली, अपनों को गले लगाया…और कहा “भले ही बहाने से सही…लेकिन SIR फॉर्म ने मुझे मेरा घर वापस दिला दिया”

इतना लंबा इंतज़ार…इतनी सारी यादें…और आखिरकार हुआ मिलन. ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सरकारी प्रक्रिया भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आ जाती है.

ये भी पढ़ें: BLO अकेले नहीं जो SIR प्रक्रिया में जुटे हैं, इन सीनियर अधिकारियों की भी है अहम भूमिका

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Kushinagar NewsSIR in Uttar Pradesh

Trending news

Kushinagar News
'SIR' ने 45 साल बाद अपनों से मिलाया! परिजनों को देख आंखों से ढलके आंसू, पढ़ें कहानी
Gorakhpur News
डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती…गर्भवती महिला से चिकित्सक ने मांगे 500 रुपये
SIR in Uttar Pradesh
SIR के बोझ से गई आंगनवाड़ी कार्यकत्री की जान! ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से मौत
Ayodhya Weather
ठंड से कांपे अयोध्यावासी! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
Bahraich Ramgopal Mishra Murder Case
रामगोपाल हत्याकांड में 13 महीने बाद इंसाफ, 13 प्वाइंट में समझिये पूरी कहानी
baghpat news
यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश! बागपत में बड़ी साजिश नाकाम
Codeine Cough Syrup Case
अमित टाटा से मेरे संबंध....कोडीन कफ सिरप के आरोपों पर धनंजय सिंह ने क्या कहा?
Amethi news
1 हजार के चक्कर में गवा दिए 20 लाख! ठगों ने वृद्धा पेंशन का लालच दे खाते से उड़ाई माल
Bahraich latest News
बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान, सरफराज को फांसी, 9 को उम्रकैद
jaunpur latest news
मांझा बना मौत! बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जिंदा घर नहीं लौटा टीचर, घर में कोहराम