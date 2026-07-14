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Gorakhpur Encounter: गोरखपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू ढेर! बदमाश पर हत्या के कई केस दर्ज

Gorakhpur Encounter: गोरखपुर में सोमवार की देर रात एक लाख के इनामी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो गया. दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एसटीएफ और पुलिस ने रहमान को मार गिराया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 14, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:43 AM IST
Gorakhpur Encounter: गोरखपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू ढेर! बदमाश पर हत्या के कई केस दर्ज
Image Credit: Gorakhpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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