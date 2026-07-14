Gorakhpur Encounter: गोरखपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू ढेर! बदमाश पर हत्या के कई केस दर्ज

एक लाख रुपये का इनाम घोषित

आजमगढ़ जिले के रहने वाले बदमाश पर बसपा नेता की हत्या के जुर्म में एडीजी वाराणसी ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. इसके साथ ही हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस कस्टडी से भागने समेत दस से ज्याद मुकदमे दर्ज थे. यूपी में पुलिस का शिकंजा बढ़ने के बाद रहमान गुजरात भाग गया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी, चोरी तथा पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कुल 10 मुकदमे दर्ज थे. वह वर्ष 2011 से कई मामलों में फरार चल रहा था. वर्ष 2021 में आजमगढ़ के मेहनगर थाने में दर्ज बसपा नेता कमालू की हत्या के मामले में उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद गुजरात फरार हो गया था। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण जिले की पुलिस हिरासत से फरार होने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है.