गोरखपुर

यूपी में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला! बलरामपुर में फर्जी पैनल बनाकर बांट दीं नौकरियां

Balrampur News:  शिक्षक घोटाले में पूर्व सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री सलिल सिंह उर्फ टीटू, निवर्तमान जिला गन्ना अधिकारी रंजीत सिंह कुशवाहा और निवर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंदराम जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:59 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Balrampur News: बलरामपुर में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी पैनल के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज की जांच में खुलासा हुआ कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के लिए फर्जी पैनल तैयार किया गया. 23 सितंबर को इंस्पेक्टर हवलदार सिंह यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई. 

शिक्षक भर्ती में महाघोटाला 
इस घोटाले में पूर्व सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री सलिल सिंह उर्फ टीटू, निवर्तमान जिला गन्ना अधिकारी रंजीत सिंह कुशवाहा और निवर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंदराम जैसे बड़े नाम शामिल हैं. आरोप है कि फर्जी पैनल बनाकर शिक्षकों की भर्ती की गई और वेतन के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए गए. मुकदमे में कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें 17 बलरामपुर जनपद से संबंधित हैं. 

इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज 
प्रमुख आरोपी शिक्षकों और प्रबंधकों में उतरौला भारतीया इंटर कॉलेज की प्रबंधक विमला त्रिपाठी और प्रधानाचार्य कुमेश कुमार सरोज, रेहरा बाजार बीपीएस इंटर कॉलेज के प्रबंधक नित्यानंद शुक्ला और प्रधानाचार्य ओम प्रकाश, डीएवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय तिवारी और प्रधानाचार्य हरि प्रकाश वर्मा, तुलसीपुर स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राधेश्याम पांडेय, एमपीपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गुरु प्रसाद तिवारी, मथुरा बाजार रामशंकर भारती इंटर कॉलेज के प्रबंधक अतुल कुमार सिंह और प्रधानाचार्य मनीराम तिवारी शामिल हैं. 

इन पर भी गिरी गाज 
इसके अलावा पचपेड़वा लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, तुलसीपुर बसंत लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक और अन्य शिक्षकों पर भी केस दर्ज किया गया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें : UP TET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! परीक्षा शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, दिये ये आदेश

यह भी पढ़ें :  LT Grade प्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 7 साल बाद 7466 पदों पर निकली है भर्ती

