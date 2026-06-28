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दूल्हा बुलाकर करते थे कंगाल! गोरखपुर में फर्जी शादी रचाकर वसूली करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो दूसरे राज्यों से युवकों को गोरखपुर बुलाकर फर्जी शादी कराई जाती थी, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें बंधक बनाकर वसूली करते थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 28, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:50 PM IST
दूल्हा बुलाकर करते थे कंगाल! गोरखपुर में फर्जी शादी रचाकर वसूली करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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