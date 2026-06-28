दूल्हा बुलाकर करते थे कंगाल! गोरखपुर में फर्जी शादी रचाकर वसूली करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जो शादी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाता था. आरोप है कि दूसरे राज्यों से युवकों को गोरखपुर बुलाकर फर्जी शादी कराई जाती थी, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें बंधक बनाया जाता और मोटी रकम की वसूली की जाती थी. इस संगठित गिरोह के आठ सदस्यों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अंकुर सिंह है जिसके खिलाफ पूर्व में भी हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों सहित कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं.