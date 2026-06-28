दूल्हा बुलाकर करते थे कंगाल! गोरखपुर में फर्जी शादी रचाकर वसूली करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जो शादी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाता था. आरोप है कि दूसरे राज्यों से युवकों को गोरखपुर बुलाकर फर्जी शादी कराई जाती थी, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें बंधक बनाया जाता और मोटी रकम की वसूली की जाती थी. इस संगठित गिरोह के आठ सदस्यों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अंकुर सिंह है जिसके खिलाफ पूर्व में भी हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों सहित कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं.
यह है पूरा मामला
गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में सक्रिय इस गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना अंकुर सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे राज्यों के लोगों को शादी का झांसा देकर गोरखपुर बुलाता था. आरोप है कि यहां फर्जी शादी कराई जाती थी और उसके बाद गिरोह के सदस्य खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते, बंधक बनाते और उनसे धन उगाही करते थे.
गैंग चार्ट तैयार किया गया था
संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थाना चिलुआताल पुलिस ने गिरोह के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कराया. जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद गिरोह के आठ सदस्यों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने जिन आठ आरोपियों को गैंग में शामिल बताया है उनमें गैंग लीडर अंकुर सिंह के अलावा राजू शर्मा, धीरेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन, रवि चौधरी, मुन्ना जायसवाल, नवमी शर्मा, शैला देवी और नीलम सिंह शामिल हैं.
गैंग लीडर का लंबा आपराधिक इतिहास
पुलिस के मुताबिक, गैंग लीडर अंकुर सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ वर्ष 2006 से लेकर 2026 तक हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, चोरी और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 28 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.
लोगों में भय और आतंक का माहौल
पुलिस का कहना है कि गिरोह की गतिविधियों से आम लोगों में भय और आतंक का माहौल था. इसी को देखते हुए आरोपियों की स्वतंत्र गतिविधियों पर रोक लगाने और भविष्य में ऐसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि गिरोह की संपत्तियों और अन्य आर्थिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.