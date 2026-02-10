फर्जी ID, नेम प्लेट और बैज... गोरखपुर में खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार

नागेंद्र त्रिपाठी /गोरखपुर: गोरखपुर में फर्जी अधिकारियों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. फर्जी आईएएस और आईपीएस के खुलासे के बाद अब गोरखपुर पुलिस ने एक फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

मामला गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र का है. गोरखपुर पुलिस ने यहां पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर बताता था और लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी करता था. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ ही सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी समेत कई फर्जी दस्तावेज और एक कार बरामद की है.

कैसे धरा गरा फर्जी इंस्पेक्टर

एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि सिकरीगंज थानाध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कस्बा क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिकरीगंज-बेलघाट मार्ग स्थित डड़िहथ मोड़ के पास एक अल्टो कार को रोका. कार में बैठा व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था लेकिन पूछताछ के दौरान वह अपने पद और तैनाती से जुड़ी जानकारी नहीं दे सका. पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने की बात कबूल कर ली. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिग्विजय नाथ पुत्र स्वर्गीय रामलाल निवासी ग्राम लखवापाकड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है.

क्या था ठगी का तरीका

आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था.भदारखास-बढ़यापार निवासी धीरज शर्मा उसकी ठगी का शिकार हुए हैं.

फर्जी इंस्पेक्टर से क्या-क्या मिला

उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, नेम प्लेट, बैज, स्टार, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और अल्टो कार बरामद की है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

