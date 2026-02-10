Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3105064
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

फर्जी ID, नेम प्लेट और बैज... गोरखपुर में खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार

Gorakhpur Fake Inspector Arrested: गोरखपुर में पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में, फर्जी पहचान पत्र, बैज और नेम प्लेट लगाकार लोगों से ठगी और वसूली करने वाला एक शातिर शख्स गिरफ्तार किया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 10, 2026, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फर्जी ID, नेम प्लेट और बैज... गोरखपुर में खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार

नागेंद्र त्रिपाठी /गोरखपुर: गोरखपुर में फर्जी अधिकारियों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. फर्जी आईएएस और आईपीएस के खुलासे के बाद अब गोरखपुर पुलिस ने एक फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. 

क्या है पूरा मामला
मामला गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र का है. गोरखपुर पुलिस ने यहां पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर बताता था और लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी करता था. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ ही सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी समेत कई फर्जी दस्तावेज और एक कार बरामद की है. 

कैसे धरा गरा फर्जी इंस्पेक्टर
एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि सिकरीगंज थानाध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कस्बा क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिकरीगंज-बेलघाट मार्ग स्थित डड़िहथ मोड़ के पास एक अल्टो कार को रोका. कार में बैठा व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था लेकिन पूछताछ के दौरान वह अपने पद और तैनाती से जुड़ी जानकारी नहीं दे सका. पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने की बात कबूल कर ली. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिग्विजय नाथ पुत्र स्वर्गीय रामलाल निवासी ग्राम लखवापाकड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था ठगी का तरीका
आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था.भदारखास-बढ़यापार निवासी धीरज शर्मा उसकी ठगी का शिकार हुए हैं. 

फर्जी इंस्पेक्टर से क्या-क्या मिला
उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, नेम प्लेट, बैज, स्टार, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और अल्टो कार बरामद की है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. 

ये भी पढ़ें: SSP को फोटो... बना लिया फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, कांड होने से पहले ही एक्शन में सहारनपुर साइबर क्राइम पुलिस

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Gorakhpur NewsUP Crime news

Trending news

Gorakhpur News
खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, गोरखपुर में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार
kaushambi news
धोखे में बदला प्यार, गूगल की तकनीक बनी हथियार; रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव
 Uttarakhand News
अब पहाड़ की राह आसान.. उत्तराखंड में रेलवे का बड़ा विस्तार, केंद्र ने खोल दिया खजाना
mahakumbh monalisa movie
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा पहुंची प्रयागराज, अब फिल्म की कमाई से करेंगी ये बड़ा काम
CM Yogi Adityanath
कयामत वाले बयान पर मचा राजनीतिक घमासान, विपक्ष का सीएम योगी पर हमला
barabanki newे
शिकायत करने वाले की पत्नी पर आया दारोगा का दिल,कप्तान साहब ने बैठाई जांच
 Uttarakhand News
राजमा से झंगोरा तक... उत्तराखंड के स्वाद ने रचा रिकॉर्ड, 3.7 करोड़ की बिक्री पार
Uttarakhand news
अब हुनर सीखेगा हर श्रमिक.. सीएम धामी ने लॉन्च किया हाईटेक श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल
cm yogi news
कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा- सीएम योगी का बड़ा बयान
Aastha Singh
'मैं ठाकुर हूं ऐसी की तैसी कर दूंगी'....कहने वाली HDFC बैंक कर्मचारी आस्था सिंह कौन?