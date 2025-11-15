Advertisement
सावधान! पैकिंग, रंग, लेबल, सील सबकुछ असली जैसा...यूपी में बेचा जा रहा नकली टाटा नमक

Gorakhpur News: नकली घी, नकली पनीर के बाद अब मिलावटखोर नकली नमक भी आपकी थाली तक पहुंच रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि ये टाटा नमक के रैपर का इस्तेमाल कर मिलावटखोरी कर रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:42 PM IST
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां राजघाट थाना क्षेत्र के साहबगंज मंडी में टाटा कंपनी की ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर 225 किलो नकली टाटा नमक बेचा जा रहा था. पैकिंग इतनी असली जैसी कि पहचान पाना आम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था. कंपनी की टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद मंडी में हड़कंप मच गया है. दो महीने के भीतर नकली नमक की ये दूसरी बड़ी खेप पकड़ी गई है. 

नकली नमक का बड़ा नेटवर्क
गोरखपुर की साहबगंज मंडी जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं. इसी मंडी की एक दुकान से ऐसा “जहर” बेचा जा रहा था. इसे पहचानना आम आदमी के लिए लगभग असंभव था. टाटा कंपनी को जानकारी मिला कि उनके नाम पर गोरखपुर में बड़े पैमाने पर नकली नमक बेचा जा रहा है. कंपनी के जांच अधिकारी और राजघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान 225 किलो नकली टाटा नमक पकड़ा गया. 

9 बोरी नकली नमक जब्त 
देखने में पैकिंग, रंग, लेबल, सील, सब कुछ असली टाटा नमक जैसा था. यानी दुकानदार आम लोगों को खुलेआम धोखा दे रहे हैं. शायद यही वजह है कि मंडी में तेजी से नकली नमक का कारोबार फैल रहा था. छापेमारी में यह पूरा सामान नकली पाया गया. पैकिंग बेहद खतरनाक तरीके से असली जैसी कॉपी की गई थी. दुकानदार लवकुश प्रसाद की दुकान से मिले नौ बोरी नकली टाटा नमक को जब्त कर लिया गया है. साथ ही गोरखपुर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है. 

नकली नमक खाने से साइड इफेक्ट? 
गोरखपुर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नकली नमक का सेवन धीरे-धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है. साथ ही पाचन तंत्र को खराब कर देता है. पेट की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं. लंबे समय तक सेवन करने पर हृदय रोग, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. चौंकाने वाली बात ये है कि दो महीने पहले भी इसी इलाके में नकली नमक की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. 

पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया 
राजघाट थाना प्रभारी सदानन्द सिन्हा ने बताया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. नेटवर्क की जांच की जा रही है. नकली नमक का यह खेल न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए खतरा है. बल्कि यह एक संगठित मिलावट माफिया की ओर भी इशारा करता है. पुलिस की जांच जारी है. सवाल ये भी है कि कितने लोग अनजाने में अपनी रसोई में ‘नकली नमक’ का सेवन कर रहे थे. 

