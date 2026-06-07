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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरीचौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि ऑपरेशन सफल रहा था और महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला?
मामला चौरीचौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है. देवरिया जिले के एकौना थाना क्षेत्र के बेलवा दुबौली गांव निवासी 28 वर्षीय नीलम निषाद को शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर चौरीचौरा सीएचसी में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया, जिसके बाद उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया.
परिवार में बेटे के जन्म की खुशी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह खुशी मातम में बदल गई. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नीलम की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल में समय पर उचित इलाज नहीं मिला. मृतका के पति देव निषाद और अन्य स्वजनों का कहना है कि रात में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और प्रसूता की हालत गंभीर होने के बावजूद पर्याप्त चिकित्सकीय देखभाल नहीं की गई. उनका आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण ही नीलम की मौत हुई.
रविवार सुबह करीब पांच बजे नीलम की मौत होते ही अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजन दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. हंगामे की सूचना मिलते ही चौरीचौरा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्रवण निषाद भी पहुंचे थे उन्होंने अधिकारियों से बात कर परिजनों का मदद करने के लिए सांत्वना दी. घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन और परिजनों के दावों में बड़ा अंतर सामने आया है.
मुख्य चिकित्साधिकारी ने क्या कहा?
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राकेश झा ने उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया है. उनका कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा था और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रसूता की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों को लेकर जांच जारी है.
फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है. पुलिस का कहना है कि यदि परिजनों की ओर से तहरीर दी जाती है तो जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रहा है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या फिर इलाज में कोई चूक हुई.
एक तरफ नवजात बेटे के जन्म की खुशियां थीं, तो दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में मां की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. परिजन इसे चिकित्सकीय लापरवाही बता रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन हार्ट अटैक की बात कह रहा है. सच क्या है, इसका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा.