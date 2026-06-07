रविवार सुबह करीब पांच बजे नीलम की मौत होते ही अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजन दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. हंगामे की सूचना मिलते ही चौरीचौरा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्रवण निषाद भी पहुंचे थे उन्होंने अधिकारियों से बात कर परिजनों का मदद करने के लिए सांत्वना दी. घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन और परिजनों के दावों में बड़ा अंतर सामने आया है.