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गोरखपुर CHC में प्रसूता की मौत पर भारी हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रसूता की सिजेरियन ऑपरेशन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:10 PM IST
गोरखपुर CHC में प्रसूता की मौत पर भारी हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Image Credit: Chauri Chaura CHC

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