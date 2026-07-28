/गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी के पौत्र की हत्या... पड़ोसी कंप्यूटर टीचर बना कातिल; घर के बेसमेंट में मिला मासूम का शव

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गोरखपुर, नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के खजनी कस्बे से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मी वर्मा के 10 वर्षीय पौत्र वैभव वर्मा के अपहरण की आशंका ने कुछ ही घंटों में हत्या की सनसनीखेज वारदात का रूप ले लिया. सोमवार दोपहर स्कूल से घर लौटने के बाद लापता हुए मासूम का शव मंगलवार को पड़ोसी के मकान के बेसमेंट से बरामद हुआ. पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले कम्प्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट उर्फ बिटटू को गिरफ्तार कर लिया है.
एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी ही बच्चे को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसके घर के बेसमेंट से शव बरामद किया गया. अब पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
क्या है पूरी वारदात
खजनी कस्बे के सर्राफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण वर्मा के परिवार पर सोमवार की दोपहर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. कक्षा चार में पढ़ने वाला 10 वर्षीय वैभव वर्मा दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूल से घर लौटा. उसने स्कूल बैग रखा, यूनिफॉर्म बदली और साइकिल लेकर घर से निकल गया. दादी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज दी, लेकिन उसने कुछ देर में लौटने की बात कही. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मासूम घर से आखिरी बार निकला है. करीब आधे घंटे बाद घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे वैभव की साइकिल लावारिस हालत में मिली. थोड़ी दूर खाली पड़े खेत में उसकी एक चप्पल भी बरामद हुई. इसके बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया और अपहरण की आशंका जताई जाने लगी. सूचना मिलते ही खजनी पुलिस, क्षेत्राधिकारी, क्राइम ब्रांच और अन्य थानों की टीमें मौके पर पहुंच गईं.
पुलिस ने CCTV खंगालने शुरू किये
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच में पता चला कि दोपहर 2 बजकर 7 मिनट पर वैभव अपनी साइकिल से एक दूसरी गली में जाता दिखाई दिया. इसके बाद वह किसी भी कैमरे में नजर नहीं आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप ने बच्चे की तलाश के लिए पुलिस और एसओजी की पांच विशेष टीमें गठित कर दीं. कस्बे से बाहर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई.
जांच के दौरान ही पुलिस का शक पड़ोस में रहने वाले तथाकथित कम्प्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट उर्फ बिट्टू पर गया. हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कथित तौर पर मासूम बच्चे की हत्या को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया, और फिर आरोपी की निशानदेही पर उसके ही मकान के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद हुआ. मासूम का शव मिलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया और परिवार की सारी उम्मीदें टूट गईं.
पुलिस अधिकारी ने बताया
एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप ने बताया कि 27 जुलाई को वैभव के लापता होने की सूचना पर थाना खजनी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पड़ोस में रहने वाला सर्वेश भट्ट ही बच्चे को अपने साथ ले गया था. उसके घर के बेसमेंट से शव बरामद होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटाने के साथ हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में लगी हुई है.
घटना से पूरा इलाका में सनसनी
इस हृदयविदारक घटना ने इसलिए भी पूरे इलाके को झकझोर दिया क्योंकि करीब एक महीने पहले ही वैभव की मां श्वेता वर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था. तीन भाइयों में सबसे छोटा वैभव परिवार का सबसे दुलारा था. अब बेटे की मौत से पिता हनुमान वर्मा, दादा-दादी और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस कस्बे में लोग बच्चे की सकुशल वापसी की दुआ कर रहे थे, वहीं अब हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई?
हत्याकांड पर लोगों में आक्रोश
मासूम की हत्याकांड को लेकर स्थानीय कस्बे के व्यापारियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर सड़क मार्ग जाम कर विरोध जता रहे हैं. उनकी मांग है कि आरोपी का एनकाउंटर करने के बाद उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए.
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी सर्वेश भट्ट से गहन पूछताछ कर रही है. हत्या के पीछे की वजह, घटना का पूरा घटनाक्रम और क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था, इन सभी पहलुओं की जांच जारी है. खजनी की इस वारदात ने पूरे गोरखपुर को स्तब्ध कर दिया है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.