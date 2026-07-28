Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /गोरखपुर
  • /गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी के पौत्र की हत्या... पड़ोसी कंप्यूटर टीचर बना कातिल; घर के बेसमेंट में मिला मासूम का शव

गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी के पौत्र की हत्या... पड़ोसी कंप्यूटर टीचर बना कातिल; घर के बेसमेंट में मिला मासूम का शव

Gorakhpur Child Muder News: गोरखपुर में मशहूर सर्राफा कारोबारी लक्ष्मी वर्मा के 10 वर्षीय पोते की गुमशुदगी के बाद उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है. हत्या के के आरोप में पुलिस ने घर के पास ही रहने वाले कंप्यूटर टीचर को गिरफ्तार किया है, बच्चे का शव उसके घर के बेसमेंट से बरामद हुआ है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 28, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:05 PM IST
गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी के पौत्र की हत्या... पड़ोसी कंप्यूटर टीचर बना कातिल; घर के बेसमेंट में मिला मासूम का शव

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी 7वें फ्लोर से नीचे गिरे, सिविल अस्पताल में मौत
Lucknow news14 min ago
2
Lucknow news1 hr ago
3
UP IPS Transfer1 hr ago
4
Sambhal latest news3 hrs ago
5
prayagraj news3 hrs ago